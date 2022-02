PCMA: Business-Event-Strategen tagen in Wien

Als weltweit größtes Netzwerk von Event-Strategen gilt die Messe "PCMA Convening EMEA" für RX Austria & Germany (vormals Reed Exhibitions), dem Betreiber der Messe Wien, als absolutes Prestigeprojekt. Für RX sei es wichtig gewesen für nationale, sowie internationale Events breit aufgestellt zu sein, deswegen habe man entsprechend investiert und ernte nun die Früchte, heißt es aus der Konzernspitze.

„Weiterbildung, Zusammenarbeit und Netzwerken sind Grundpfeiler einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Branche und wir sind extrem stolz, aktiv am Erfolg der PCMA Convening EMEA mitwirken zu dürfen“, zeigt sich Martina Candillo, Director Congresses & Events erfreut.

Wien als attraktive Tagungs- und Kongresslocation

Und wieder wird die Venue den Ansprüchen einer international renommierten Veranstaltung gerecht. Mit den höchsten technologischen Standards, wie dem WIFI 6 für reibungslose Live-Streamings bei hybriden Events oder etwa dem Broadcast Studio, kann die Messe Wien neben der europäischen Konkurrenz auf ganzer Linie überzeugen. „So können wir in unvorhergesehenen Zeiten wie diesen, sowohl dem Veranstalter als auch dem Besucher ein großes Repertoire an Möglichkeiten, Flexibilität und Gastfreundschaft bieten“, führt Candillo weiter aus. Persönliches Networking gewinnt an Bedeutung „Die Pandemie hat uns gelehrt, dass Veranstaltungen auch virtuell stattfinden können, aber hat uns erkennen lassen, wie wichtig die Face-to-Face-Kommunikation ist“, ist Candillo überzeugt. 2022 blickt die Messe Wien positiv entgegen. „Es wird das Jahr sein, in dem das physische Event- und Kongressgeschäft zurückkehrt“, meint Candillo. (red)