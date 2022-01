Digital Business Day by ITB

Neben dem ITB Berlin Kongress, der rein digital vom 8. bis 10. März 2022 stattfindet, sowie zwei geplanten Netzwerk-Events in ausgewählten europäischen Gastgeber-Destinationen im Sommer, wird der Digital Business Day am 17. März 2021 eine tragende Säule für die weltweite Tourismus-Community darstellen.

Als Networking-Plattform bietet er Teilnehmern neben One-on-One Networking-Möglichkeiten sowie Audio- und Video-Meetings auch Informationen zu weltweiten Reisetrends und Prognosen sowie Unternehmensneuheiten On-Demand und automatisierte Speed-Datings.

„Unsere Branche war schon immer ein echtes Peoples‘-Business – das Networking eine essentielle Komponente. Mit dem Digital Business Day bieten wir der Branche ein ebenso effizientes wie unkompliziertes Instrument, um sich in diesen herausfordernden Zeiten zu vernetzen und gemeinsame Ziele voranzutreiben", so David Ruetz, Head of ITB.

Plattform für Vernetzung und Austausch

Als Teil der ITB Berlin-Markenfamilie reiht sich der Digital Business Day als Produktergänzung ein und bietet neben bestehenden Kunden auch Einkäufern und Anbietern die Chance zur Vernetzung, Kundenbindung und Neukundengewinnung. Das digitale Format dient als Katalysator für Business-Netzwerke, in dessen Mittelpunkt die Möglichkeit für Business und Netzwerken steht. Unternehmen bietet es zudem digitale Sponsoring-Möglichkeiten - virtuelle Ausstellungsflächen wird es nicht geben. Ergänzt wird das Format durch den IPK’s World Monitor mit globalen Reisetrens und Prognosen für 2022 sowie Unternehmenspräsentationen im On-Demand Programm.

Alle Teilnehmer geben im Vorfeld eigene Geschäftsinteressen an und erhalten auf der Grundlage Vorschläge von darauf basierenden Kontakten. In Audio-Video Meetings haben sie schließlich die Chance, sich entsprechend auszutauschen und Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Zudem wird es die Möglichkeit zur Teilnahme an zwei Speed Networking Sessions geben, in denen Teilnehmer in 60 Minuten wechselnde Meeting-Partner automatisiert - basierend auf Ihren Interessen - zugeteilt werden.

Tickets & Zugang

Der Ticket Shop öffnet ab Mitte Februar offiziell auf www.itb.com - der Preis für Supplier beträgt 29 EUR.

Am 15. und 16. März starten die Onboarding Days, in deren Rahmen Nutzer die Möglichkeit haben, bereits vor dem eigentlichen Veranstaltungsdatum auf das Networking-Tool zuzugreifen und ihr Profil zu erstellen und zu pflegen. Darüber hinaus lassen sich in dieser Phase vorab Termine vereinbaren. Am eigentlichen Tag selbst, 17. März, steht die Plattform von 7 bis 19 Uhr zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.itb.com (red)