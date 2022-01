Studiosus veröffentlicht 50 neue Kulturtrips im kultimer

Im aktuellen kultimer bündelt Studiosus für den Frühling und Sommer 2022 rund 50 Kurztrips zu eindrucksvollen Naturerlebnissen, musikalischen Highlights und ausgewählten Kunst- und Kulturevents. Darunter beispielsweise ein Trip zum neuen Munch-Museum in Oslo, der Besuch einer Aufführung in der Opéra Royal im Schloss Versailles oder die Gartenbauausstellung in den Niederlanden.

Außerdem im Katalog: Besondere Reisespecials wie eine Wandertour auf die schottischen Hebriden, die Passionsspiele in Oberammergau, die Weißen Nächte in St. Petersburg sowie das legendäre Oldtimerrennen in Monte Carlo. Mehr Informationen zu diesen und allen anderen kultimer-Reisen unter: www.kultimer.com

Reisebeispiele:

Opéra Royal in Versailles:

Auf den Spuren der französischen Könige: Paris und die Schlösser Versailles und Vaux-le-Vicomte stehen im Mittelpunkt der sechstägigen kultimer-Reise „Opéra Royal in Versailles“. Der Studiosus-Reiseleiter zeigt den Gästen auch die Kathedrale von Chartres mit ihren herrlichen bunten Glasfenstern. Der Höhepunkt: eine Aufführung in der „Opéra Royal“ im Nordflügel von Schloss Versailles, die 1770 eröffnet wurde und weitgehend unverändert erhalten geblieben ist. Auf dem Spielplan stehen entweder die Oper „Platée“ von Jean-Philippe Rameau oder das Ballett „Le Bourgeois Gentilhomme“ von Moliére und Jean-Baptiste Lully.

Die Reise ist inklusive Bahnanreise, Transfers, Übernachtungen im Drei-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Abendessen, einer Opern- oder Ballettkarte sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1.795 EUR buchbar. Mit Flug kostet die Reise ab 1.995 EUR. Im Preis enthalten ist die Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Deutschland und Österreich. Durch CO2e-Kompensation aller Flüge, Bus- und Bahnfahrten sowie der Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung ist diese Reise klimaschonend.

Termine: 16.-21. Mai und 13.-18. Juni 2022.

Niederlande – Floriade in Almere:

Mehr als 40 Länder präsentieren auf der Gartenbauausstellung „Floriade Expo 2022“, die alle zehn Jahre in den Niederlanden stattfindet, in ihren Pavillons ihre Kultur, Pflanzen und Blumen. Außerdem geht es in der Gemeinde Almere um Ideen, wie man Städte nachhaltiger und lebenswerter gestalten könnte. Bei der sechstägigen kultimer-Reise „Niederlande – Floriade in Almere“ streifen die Studiosus-Gäste mit ihrer Reiseleiterin durch die kreativen und kunstvollen Länderpavillons und lernen zudem Haarlem, Zentrum der Tulpenzwiebelregion, und die Universitätsstadt Leiden kennen. In der Hauptstadt Amsterdam steht ein Besuch des Rijksmuseums mit seinen „blühenden Schönheiten“ auf dem Programm.

Die Reise ist inklusive Busreise, Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Abendessen sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1.425 EUR buchbar. Durch CO2e-Kompensation aller Flüge, Bus- und Bahnfahrten sowie der Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung ist diese Reise klimaschonend.

Termine: 13.-18. Juni, 20.-25. Juni, 1.-6. August und 8.-13. August 2022.

