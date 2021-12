AUA führt Impfpflicht für Bordpersonal ein

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) führt auf der Langstrecke für die gesamte Bordbesatzung die Corona-Impfpflicht ein. Grund sei die neue Virusmutation Omikron, die zu strengeren Einreisebestimmungen in vielen Ländern führe.

Die Impfpflicht gilt ab 1. Jänner 2022, Genesene sind ausgenommen. Derzeit würden die Planungen für die Umsetzung laufen, so eine Pressesprecherin auf APA-Anfrage. Laut "profil"-Bericht sollen ungeimpfte Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf die Kurzstrecke ausweichen können. Im Cockpit ist ein Umstieg allerdings nicht möglich, weil Piloten an einen bestimmten Flugzeugtyp gebunden sind. Bisher galt für das Bordpersonal die 3G-Regel.

Laut AUA-Pressestelle seien bereits rund 90% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft. Außerdem werde seit Herbst nur geimpftes Personal neu aufgenommen. (APA / red)