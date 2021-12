Photo+Adventure: Vorschau auf 2022

Wiedererwachen im März: Fotowelt 2022

Von 16. bis 20. März wird es erstmals und wahrscheinlich auch einmalig eine "Fotowelt" im Rahmen der FERIEN Messe, 2022 parallel mit der Messe "Wohnen und Interieur" geben.

"Wir nützen hier die Chance unser Publikum schon im Frühjahr 2022, nach dann immerhin langen 857 Tagen, zu treffen. Wir sehen aber vor allem die Chance neue Zielgruppen abzuholen, indem wir zielgruppengerechte Themenschwerpunkte setzen. Denn die Fotowelt wird eindeutig keine "Mini-Photo+Adventure", sondern ein eigenständiges Format", so Oliver Bolch & Thomas Wiltner in der Aussendung. "Dieses richtet sich zum einen an eine breite Zielgruppe an Urlaubsreisenden: Vom Badeurlauber bis zum (Expeditions)Kreuzfahrer, vom Kulturreisenden bis zum sportlichen Reisenden."

Restart im November: Photo+Adventure 2022

Nach langen warten findet die Photo+Adventure 2022 wieder statt und zwar von 12. und 13. November in der Eventpyramide Vösendorf.

"Begeistern wir die Besucher wieder mit einem vielfältigen Ausstellerbereich, begrüßen wir die treuen Kunden nach 3 Jahren endlich persönlich, zeigen wir hautnah, welche Neuigkeiten am Markt sind und lassen wir alle an der Emotionalität unserer Messethemen teilhaben", blicken Bolch & Wiltner dem Event freudig entgegen.

Ausstellerunterlagen werden wie gewohnt im Jänner zur Verfügung stehen. Für die Jahresplanung können Angebote aber bereits ab sofort erstellt werden. (red)