VAYA bietet Skisafari "THE BIG CARV"

Was haben Südafrika, Namibia und Tansania mit Zell am See, Saalbach und Fieberbrunn gemeinsam? Sie alle sind hervorragende Safari-Destinationen. Denn das Ziel jeder Safari sind spektakuläre Beobachtungen, Gänsehaut-Momente und Schnappschüsse einer ungewöhnlichen Reise. Genau diese Erlebnisse bringt VAYA nun an einige der schönsten Wintersportorte der österreichischen Alpen.

"Die VAYA Skisafari „THE BIG CARV“ ist eine neue Art, die fantastischen Skigebiete der Region kennenzulernen", so Gerhard Fink, Commercial Director bei VAYA. Besonders trainiert muss man für die VAYA Skisafari „THE BIG CARV“ übrigens nicht sein. "Die Strecken, die die Gäste an Safari-Tagen auf den Skiern oder dem Snowboard zurücklegen, sind schon ordentlich, aber für Geübte kein Problem", verspricht Fink.

VAYA Skisafari "THE BIG CARV"

Während man bei einer Safari in Afrika allerdings Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard als "Big Five" vor die Linse bekommen möchte, sind es bei der VAYA Safari „Made in Austria“ hingegen: atemberaubende Bergpanoramen, imposante Gipfel, die erste Spur im Schnee, rasante Abfahrten und gemütliche Einkehrschwünge, die auf die teilnehmenden Gäste warten. Und als Safari-Gefährt stehen statt dem Jeep die Skier oder das Snowboard bereit. Die VAYA Skisafari „THE BIG CARV“ ist damit nicht nur spektakulär, sondern auch ziemlich cool.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Die VAYA Skisafari „THE BIG CARV“ ist einzigartig in Österreich

Während einer Woche "erfahren" die Gäste drei Skigebiete mit insgesamt mehr als 400 Pistenkilometern und übernachten in drei unterschiedlichen VAYAs

Die Safari führt vom VAYA Zell am See ins VAYA Post Saalbach und von dort weiter ins VAYA Fieberbrunn

Das Gepäck erwartet die Gäste bereits im Zimmer am Zielort, sie müssen sich um nichts kümmern

Preis inklusive Halbpension, Skipass und Gepäcktransfer

Termine individuell buchbar

Sieben Tage Skisafari

Das Abenteuer beginnt im VAYA Zell am See. Dort können sich die Gäste schon einmal auf den umliegenden Pisten aufwärmen und die ersten Schwünge ziehen, bevor es am nächsten Tag dann auf den Skiern oder dem Snowboard von Zell am See nach Saalbach geht. Die gut ausgebauten Verbindungen machen es möglich. Unterwegs erlebt man moderne Gondelbahnen, bestens präparierte Pisten und den ein oder anderen Einkehrschwung auf einer Skihütte. Sobald die Gäste schließlich im VAYA Post Saalbach ankommen, ist ihr Gepäck bereits am Zimmer.

Nach dem Frühstück geht es am übernächsten Tag weiter nach Fieberbrunn. Dort dient das VAYA Fieberbrunn als Safari-Lodge. Selbstverständlich ist auch hier das Gepäck schon da, wenn die Gäste gerade noch ihre letzten Schwünge des Tages ziehen. In Fieberbrunn müssen sie sich entscheiden: noch ein letztes Mal auf die Ski oder das Snowboard und so zurück an den Start? Oder soll es doch lieber das Shuttle sein, das einen zum Ausgangspunkt – dem VAYA Zell am See – zurückbringt? So oder so ist die VAYA Skisafari eine besondere Art, einen unvergesslichen Winterurlaub in den österreichischen Alpen zu verbringen.

Die VAYA Skisafari „THE BIG CARV“ ist für den Winter 2021/22 individuell buchbar, der Preis inkludiert Skipass, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension, Gepäcktransfer und die Nutzung der Wellnessbereiche in den besuchten VAYAs. Der Skiverleih und die Skischule befinden sich im VAYA Zell am See direkt im Haus.

Nähere Informationen unter: www.vayaresorts.com (red)