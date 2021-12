NÖ: Endlich wieder Winter!

Winter- und Schneeschuhwanderungen, Wanderungen mit Alpakas, aber auch Städtetrips, beispielsweise nach St. Pölten, Krems oder Baden, machen das Bundesland spannend. Den kulinarischen Abschluss jedes Ausflugs bieten 200 Betriebe der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.

Hype bei Tourengehen und Winterwandern

Bereits am vergangenen Wochenende haben u.a. der Jauerling und der "Zauberberg" am Semmering ihre Pforten geöffnet, das Hochkar stieg mit einem Teilbetrieb ein. Am nahenden dritten Advent-Wochenende können auch in Annaberg und St. Corona Schwünge in den Schnee gezaubert werden. Gestartet wird der Betrieb zudem in Lackenhof, wo die Ötscherlifte entgegen einer Ankündigung von Ende November und nach einer Übernahme durch die landeseigene ecoplus Alpin GmbH nun doch nicht geschlossen wurden. In Lackenhof sei der Parkplatz rund um die Liftanlagen bereits am 8. Dezember "voll mit Skitourengehern" gewesen, ortete Sportlandesrat Jochen Danninger einen "großen Hype" in Richtung dieses Freizeitsports bei der heutigen Pressekonferenz.

Skibetrieb mit 2G-Regel

Ein entsprechender Nachweis könne großteils bereits im Rahmen der Online-Buchung abgeliefert werden, betonte der Landespolitiker. Generell wurde appelliert, vor dem Skivergnügen die Tickets via Internet zu reservieren - dies würde "Bequemlichkeit und Planungssicherheit" bieten. Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, bezeichnete die bevorstehenden Wochen als eine Art "Comeback-Winter" nach diversen Corona-Wirren. Die Bedeutung eines Zusammenschlusses von mehreren kinderfreundlichen Skigebieten im Bundesland hob Michael Duscher, der Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, hervor. Als "hidden treasures abseits des Trubels" bieten die sechs Tourismusdestinationen laut Duscher auch zahlreiche Winterwanderwege an. Mehr als auf diesen eher entlegenen Pfaden los sein dürfte, wenn am 17. Dezember auch die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe im Bundesland wieder aufsperren. Unternehmer und Gäste könnten sich auf dieses Startdatum "verlassen", betonte Danninger. Die Zahlen würden belegen, dass weder Hotels noch Gastronomiebetriebe starke Corona-Infektionstreiber seien. Alle Winter-Angebote finden Interessierte HIER. (APA/red)