Finnair vereinfacht Check-In durch neues Tool

Die Überprüfung von Covid-19-Zertifikaten ist heute ein wichtiger Bestandteil internationaler Reisen und erfordert sowohl von Reisenden als auch von Fluggesellschaften einen organisatorischen Aufwand. Um diesen Vorgang zu erleichtern bietet Finnair nun einen neuen Check-In Service an: Das digitale Tool ersetzt das derzeitige Papierdokumentationssystem, das für die Verwaltung von Reisedokumenten und Kontrollen an Flughäfen genutzt wird.

Fluggäste, die von Helsinki nach Wien, Zürich oder Genf fliegen, können so ganz unkompliziert bestätigen, dass sie die von den Zielbehörden geforderten Covid-19-Bedingungen erfüllen und die entsprechenden Bescheinigungen dafür besitzen.

Dies kann bequem im Rahmen des Online-Check-ins oder über die Finnair-App angegeben werden. Finnair Kunden erhalten anschließend eine Reisebestätigung, zusammen mit ihrer Online-Bordkarte. Am Flughafen ist vor der Abreise somit keine Überprüfung der Zertifikate mehr erforderlich.

„Wir freuen uns, durch die Online-Überprüfung der Unterlagen das Reisen für unsere Fluggäste zu erleichtern, da sie ihre Reise mit Finnair antreten können, ohne das Covid-19-Zertifikat am Flughafen vorzeigen zu müssen. Außerdem können sie beruhigt reisen, da sie bereits im Voraus wissen, dass ihre Dokumente geprüft und bestätigt sind", erklärt Sami Suokas von Finnair.

Das neue Tool wird in zwei Schritten eingeführt: Zunächst können Kunden, die von Finnland aus nach Belgien, Griechenland, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Norwegen, Spanien, der Schweiz und der Tschechischen Republik reisen, das digitale Tool bereits seit 3. Dezember 2021 nutzen. Die aktuelle Liste der Länder kann sich jedoch, aufgrund von zusätzlichen behördlichen Reiseanforderungen, ändern. Finnair plant, Reisenden die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Einreise in andere Zielländer anzubieten.

Der zweite Schritt erfolge Anfang nächsten Jahres, indem weitere Funktionen ergänzt werden. Reisende können dann auch ihre Covid-19-Bescheinigungen zur Überprüfung einscannen oder hochladen. (Red) finn