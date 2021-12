100.000 Beratungen über TravelTermin

Ungeplante Beratungszeiten würden sich allerdings auch in der Reisebranche negativ auswirken und sehr zeitaufwendig sein. Veit Spiegelberg unterstützt seit zwölf Jahren als einer der Geschäftsführer von StepMap die Reisebranche mit einer Lösung zum Erstellen individueller Landkarten. Er kenne daher die Herausforderungen, die sich für Reisebüros und -veranstalter ergeben, genau. Aus diesem Grund habe er 2020 das Tool TravelTermin entwickelt, welches eng auf die entsprechenden Bedürfnisse abgestimmt sei und die Kontaktaufnahme und Terminorganisation mit Kunden erleichtern soll, heißt es in einer Pressemitteilung von TravelTermin.

100.000 Terminvereinbarungen

Grund für den Erfolg sei vor allem die einfache und intuitive Bedienung, aber auch die Tatsache, dass das Tool eine große Auswahl an zusätzlichen Services rund um die Terminvereinbarung, Kontaktaufnahme und Kundenbindung in sich vereine. So würden sich eine Reihe an Vorteilen für die Reisebüros und Reiseveranstalter wie beispielsweise eine bessere Erreichbarkeit, weniger Terminausfälle und die individuelle Anpassung des Systems auf das Büro ergeben. Auch die Kundenfrequenz lasse sich besser und vor allem Corona-gerecht mit dem Tool steuern und planen, so TravelTermin weiter.

Höhere Abschlussquote

Mit seinem Konzept habe Spiegelberg bereits einige namhafte Reiseveranstalter und Reisebüroketten als Partner gewinnen können, welche das Tool im Betrieb einsetzen und von den sich daraus ergebenden Chancen wie neuen Kommunikationswegen, einer erhöhten Conversion Rate und dem Erreichen neuer Zielgruppen profitieren können. „Ich freue mich sehr, dass TravelTermin so gut in den Reisebüros angenommen wurde und tatsächlich einen Mehrwert für viele Herausforderungen bietet. Trotzdem gibt es auch noch einige Büros, die noch nicht wissen, inwiefern ihnen die Terminvereinbarungen helfen können und dass Termine auch von den Kunden gewünscht sind. Genau diese würde ich gerne in Zukunft von TravelTermin überzeugen“ erklärt Spiegelberg. (red)