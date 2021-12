Fiji öffnet Grenzen für geimpfte Reisende

Das Südseeparadies hieß gestern den ersten Flug mit 300 internationalen Besuchern willkommen. Nachdem die Grenzen fast 20 Monate lang geschlossen waren, markiert dieser Meilenstein die Wiederaufnahme des internationalen Tourismus im Land. Während sich die Deutschen noch etwas gedulden müssen, können Reisende aus Österreich und der Schweiz also ab sofort wieder eine unbeschwerte Auszeit im Südpazifik erleben.

Einreise nur mit Impfung + PCR-Test

Reisende nach Fiji müssen vollständig geimpft sein (Kinder unter 18 Jahren können in Begleitung eines geimpften Erwachsenen reisen). Wer über zwölf Jahre alt ist, muss zusätzlich 72 Stunden vor dem Abflug einen negativen PCR-Test vorweisen können. Auf Fiji werden strenge Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten, die dafür sorgen sollen, dass Gäste ihren Urlaub entspannt genießen können. Dank einer erfolgreichen Impfkampagne sind in Fiji bereits weit über 90% der in Frage kommenden Bevölkerung doppelt geimpft.

„Das ist ein aufregender Tag für Fiji und für unsere Tourismusbranche. Darauf haben wir lange gewartet! Von den Fluggesellschaften bis zu den Unterkünften haben unsere Leistungsträger und die damit verbundenen Dienstleistungen hart daran gearbeitet, die international anerkannten COVID-Sicherheitsstandards zu gewährleisten und einzuhalten", so Brent Hill, CEO von Tourism Fiji.

"Die Wiederaufnahme des inländischen und internationalen Tourismus ist der Verdienst des kollektiven Engagements der Fijianer für die öffentliche Sicherheit und das reibungslose Reisen, gepaart mit unserem berühmten Bula-Spirit."

Fiji 20 Monate geschlossen

Als die Grenzen Fijis im März 2020 geschlossen wurden, hatte dies unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Tourismus war schon immer wichtig für Fiji und seine Bevölkerung, da die Branche fast 40%des inländischen BIP erwirtschaftet und etwa jeden achten Einheimische beschäftigt. Vor der Pandemie waren Australien, Neuseeland und die USA die wichtigsten Quellmärkte. Besucher aus Europa kommen zwar in kleinerer Anzahl, blieben dafür aber länger.

Weitere Informationen unter: www.fiji.travel (red)