Reisemessen: Ferien im März, holiday365 im Herbst

Nachdem bereits seit Längerem bekannt war, dass die Ferien-Messe 2022 ohne den Quotenbringer Autosalon stattfinden und die Pandemie uns wohl noch länger quälen würde, haben sich einige Veranstalter rund um Robert Chlebec im Sommer zusammengefunden und eine Brancheninitiative für eine neue Reisemesse gestartet.

„Uns liegt das Format Reise- und Urlaubsmesse am Herzen, das Konzept gefällt uns. Und wir wollen Kontakt zu unseren Kunden und Kundinnen haben, um diese von unserer Kompetenz zu überzeugen“, erklärt Robert Chlebec im Gespräch im tip.

holiday365 im Herbst

Im Zuge der Herbsttagung des ÖRV präsentierte Chlebec dann seine „holiday365“ mit geplantem Termin Ende Feber 2022, zeitgleich mit der Haustiermesse in der Marxer Halle. Der Initiator und seine Veranstalter-Partner, darunter FTI, Prima Reisen und Aldiana, waren davon ausgegangen, dass die Ferien-Messe pandemiebedingt den traditionellen Termin im Jänner nicht einhalten können würde. Als Ferien-Veranstalter RX Austria & Germany dann Ende Oktober bekannt gab, dass seine Messe auf den 17. bis März 2022, parallel zur „Wohnen & Interieur“, verschoben wird, sah es kurzzeitig nach Beinahe-Kollision zweier sehr ähnlicher Events aus. Das wollten jedoch beide Veranstalter nicht.

„Es soll nicht zwei Messen in 14 Tagen geben. Der Termin Ende Feber war gedacht, wenn die Ferien-Messe nicht stattfindet“, erläutert Robert Chlebec weiter. Daher hat er die holiday365 auf den Herbst 2022 verschoben. Der Branche gefalle der spätere Termin und ebenso, „dass wir mit der Tageszeitung „Heute“ und der Fachzeitung „tip“ Medienpartner ausgewählt haben, die für eine hohe Besucherfrequenz und großes Aussteller-Interesse sorgen können“, fügt Chlebec hinzu.

Genauer Termin und Veranstaltungsort sind derzeit noch offen.

Ferien: 1 Ticket – 3 Messen

Dass die Ferien-Messe auf 17. bis 20. März verschoben wurde, dürfte jetzt – angesichts des vierten Lockdowns – nicht nur bei der neuen Operativen Leiterin Nicole Glöckl für große Erleichterung sorgen. Mit Einführung der Impfpflicht Anfang Feber sollte einer reibungslosen Durchführung Mitte März nichts mehr im Wege stehen. Garantie gibt es, wie die vergangenen zwei Jahre gezeigt haben, in einer Pandemie jedoch keine.

Läuft also alles nach Plan, kann die Ferien-Messe nach 788 Tagen wieder stattfinden, gemeinsam mit der „Wohnen & Interieur“ und am Wochenende auch mit der „Wiener Immobilien Messe“. Beides Veranstaltungen, die ein kaufkräftiges Publikum haben. Die Wohnen-Messen hatten vor der Pandemie rund 70.000 Besucher.

Ein weiterer Anreiz für Besucher ist ein Ticket für drei Messen. „Wir haben uns für ein Zusammenspiel zweier starker Lifestyle-Messen entschieden, die einen noch nie da gewesenen Synergieeffekt erzeugen“, zeigt sich Nicole Glöckl zufrieden. Voraussichtlich wird die Halle A die Bereiche Ruefa Reisen, International und Österreich beherbergen. Die Halle B Genusswelt, Showbühne sowie Wohnen & Interieur. Auch ein Branchentreff ist geplant, unter Einhaltung der dann geltenden Hygiene-Maßnahmen. Der März-Termin dürfte dem aktuellen Trend zu kurzfristigem Buchen für die Oster- und auch die Sommerferien entgegenkommen. „Das wichtigste für mich sind glückliche Aussteller und glückliche Besucher“, fügt Glöckl hinzu.

Mediale Begleitung

Für die Ferien-Messe im März 2022 sind gleich zwei b2c-Reisemagazine in Planung: reisetipps, das Schwestermagazin von tip, wird im kommenden Jahr voraussichtlich dreimal erscheinen. Die März-Ausgabe wird in einer Auflage von ca. 60.000 auf der Ferien-Messe verteilt werden.

Zudem kommt „Heute“ mit einem eigenen Reisemagazin in einer Auflage von 150.000 Stück heraus, die über die Entnahme-Boxen und ebenfalls vor Ort verteilt werden.

Weitere Informationen dazu und zur holiday365 gibt Robert Chlebec unter: r.chlebec@allesreise.at (red)