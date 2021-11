Dubai: Events in 2022

Wir verraten heute, welche Highlights Besucher in den ersten Monaten in Dubai besuchen können:

Dubai Shopping Festival, 15. Dezember 2021 - 29. Januar 2022

Schon Ende Dezember erwartet Reisende in Dubai mit der 27. Ausgabe des Dubai Shopping Festival ein großes Einkaufserlebnis mit viel Unterhaltung. Bis Ende Januar 2022 können sich Besucher dann auf ein breites Angebot einheimischer und internationaler Marken freuen. Dazu profitieren Gäste von zahlreichen Rabatten und Sonderangeboten im Rahmen des Festivals. Als optimale Untermalung der stadtweiten Festivitäten können sich die Besucher auf ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm freuen: Die besten Musiker und Bands sorgen für Abwechslung während des gesamten Festivals.

Dubai Desert Classic, 27. - 30. Januar 2022

Sportfreunde können sich auf vier Tage voller unvergleichlicher Golf-Momente freuen. Bei den slync.io Dubai Desert Classics erwartet die Zuschauer im Emirates Golf Club ein Aufgebot internationaler Topstars wie Titelverteidiger Paul Casey, Collin Morikawa und Sergio Garcia. Für eine hervorragende Aussicht über das Grün bietet sich das Sky Deck an. Dort erwarten Besucher tägliche Treffen mit Spielern, ein erstklassiges Mittagessen und ein hochwertiger Service.

Festival of Literature, 03. - 12. Februar 2022

Das Festival ist eines der größten Literaturtreffen der Welt und dazu das größte Event des geschriebenen und gesprochenen Wortes in der arabischen Welt. Die jährliche Veranstaltung in Dubai fördert Bücher, das Lesen und den Reichtum des Wortes in allen Formen. Sie fördert die Wertschätzung und das Verständnis für andere Kulturen und für die Art und Weise, wie Literatur unser Leben bereichert. Das Festival bietet den Besuchern auch die Möglichkeit, einheimische und berühmte Autoren zu treffen, literarische Debatten und Workshops zu besuchen, an Wettbewerben teilzunehmen und sich von literarischen Vorbildern inspirieren zu lassen.

Dubai Food Festival, 03. - 19. März 2022

Feinschmecker kommen beim Dubai Food Festival voll auf ihre Kosten. Beim alljährlichen Festival kann sich jeder einmal quer durch die Gastronomieszene in Dubai essen. Das Fest steht ganz im Zeichen des Genusses und hat von innovativen Mahlzeiten in gehobenen Restaurants bis hin zu Streetfood-Ständen und versteckt gelegenen Geheimtipps für jeden Gaumen das Richtige zu bieten. Besucher erwarten kuratierte Speise-Erlebnisse mit Menüs in limitierter Auflage. Für wissbegierige Kochfans, die auf der Suche nach guten Tipps sind, gibt es Workshops mit Starköchen. Themenbankette inspirieren Besucher und ambitionierte Hobbyköche zugleich. Ein Geheimtipp - besonders für Familien - ist die Beach Canteen. Hier bereiten Köche trendige Gerichte aus Dubai zu, während sich die Besucher neben dem Blick in die Kochtöpfe auch an der tollen Strandatmosphäre erfreuen können.

Art Dubai, 10. - 12. März 2022

Für Kunstfreunde und -interessierte ist die Art Dubai als führende internationale Kunstmesse des Nahen Ostens ein Pflichttermin im kommenden Jahr. Bei der 15. Ausgabe der Art Dubai am Wochenende des 10.-12. März 2022 werden die Galerien der Messe das reiche kulturelle Erbe und die zeitgenössischen Kunstpraktiken aus dem Nahen und Mittleren Osten in den asiatischen und afrikanischen Kontinenten sowie in Lateinamerika vorstellen. Die Art Dubai ist Teil einer lebendigen und dynamischen lokalen Kunstszene. Gemeinsam mit Institutionen wie dem Jameel Arts Centre, der Ishara Art Foundation, der Sharjah Art Foundation, dem Maraya Art Centre und auch der Alserkal Avenue bildet das Kunstfestival das Herz der Kulturbranche der VAE. (red)