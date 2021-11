Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 46/47

Pilotenstreik in Mexiko:

Für den morgigen Samstag hat die Gewerkschaft ASPA zu einem Streik der Piloten bei Aeromar aufgerufen. Auch die Flugbegleiter schlossen sich dem Streikaufruf an. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Bahnstreik in Nigeria:

Ebenfalls bis morgen findet in Nigeria ein landesweiter Bahnstreik statt. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Ausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Demonstration in Spanien::

Nicht zuletzt ist in Spanien und vor allem im Valle de los Caídos am Samstag mit Demonstrationen rechtsextremer Gruppen zu rechnen. An diesem Tag, der von den Gruppen 20-N genannt wird, gedenken diese dem Tod von José Antonio Primo de Rivera und Francisco Franco. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen.

Jahrestag der orangenen Revolution in der Ukraine:

Am Sonntag werden in der Ukraine die Jahrestage der Euromaidan-Proteste und der Orangenen Revolution begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich.

Landesweite Proteste in Kolumbien:

Für Donnerstag kommende Woche sind landesweite Proteste gegen eine Steuerreform möglich. In der Vergangenheit gab es bei früheren Demonstrationen zahlreiche Tote und Verletzte aufgrund von Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Streiks in Italien:

Am Freitag soll in Italien ein landesweiter Streik im Luftfahrtsektor stattfinden. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen. Bereits am Montag wird der öffentliche Nahverkehr in der italienischen Hauptstadt Rom bestreikt. Die Streikaktion soll vier Stunden dauern, von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr ist mit starken Einschränkungen zu rechnen.

