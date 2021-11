Erstes Warner Bros. Hotel eröffnet in Abu Dhabi

Das Hotel bietet seinen Gästen die Möglichkeit, ihre Lieblingsgeschichten und Figuren aus Filmen und Serien durch einzigartige Erlebnisse zum Leben zu erwecken, die nur durch die reiche Geschichte und das weitreichende Erbe von Warner Bros. ermöglicht werden.

Mit über 400 kuratierten Bildern sowie Film- und TV-Requisiten werden die Gäste des weltweit ersten Warner Bros. Hotels auf eine Entdeckungsreise durch Film und Fernsehen geschickt und können die reiche Geschichte von Warner Bros. und die Bibliothek zeitloser Produktionen an jedem Berührungspunkt von der Ankunft bis zum Auschecken genießen. Während sie in einem der fünf Restaurants des Hotels speisen, können Gäste dem Klavier aus „Westworld", der erfolgreichen HBO-Science-Fiction-Fernsehserie, lauschen, das eine bekannte Melodie spielt. Besucher können durch die Lobby schlendern oder den 360-Grad-Blick auf die Stadt und das Meer bewundern, während sie ihre Lieblingsrequisiten und Kostüme aus den Filmen und Fernsehserien von Warner Bros. sehen. Kinder und Familien können eine ihrer Lieblingsfiguren aus den Looney Tunes anrufen, um sich von Bugs Bunny, kulinarische Köstlichkeiten auf das Zimmern bringen lassen.

Einzigartiges Designkonzept

Für die Gäste des The WB™ Abu Dhabi Hotels beginnt die Geschichte, wenn sie vor dem Hotel vorfahren und von digitalen Bildschirmen begrüßt werden, die sich über die gesamte Höhe des Gebäudes erstrecken und über 35 verschiedene, eigens für das Hotel erstellte Inhalte abspielen. Bevor man das Hotel betritt, sollte man sich den kultigen „Friends"-Brunnen nicht entgehen lassen oder ein Foto mit dem brandneuen Batmobil aus dem mit Spannung erwarteten Film „The Batman" schießen. Beim Betreten der Lobby werden die Gäste von den Säulen der Lobby in Bann gezogen. Ein spektakuläres lebendiges Archiv in Form einer Wendeltreppe befindet sich ebenfalls in der Lobby und beherbergt eine sich ständig weiterentwickelnde Sammlung von Gegenständen, die der Geschichte der Rolle von WB in der Unterhaltungsbranche gewidmet ist.

Zimmer von Filmen inspiriert

Jedes der 257 Zimmer des Hotels ist mit Möbeln ausgestattet, die an das Vermächtnis von Warner Bros. erinnern. Drei Themen haben die Gestaltung der Gästezimmer inspiriert. Das erste Thema „Vom Drehbuch zur Leinwand" hebt herausragende Momente aus Filmen und Serien von Warner Bros. hervor und dokumentiert den Weg von der geschriebenen Seite bis zur fertigen Aufnahme. Das zweite Thema, „Artist Confidential", feiert eine Vielzahl von Talenten vor und hinter der Kamera in einigen der beliebtesten Produktionen von Warner Bros. Das dritte Thema, „The Vault", zeigt selten gesehene Bilder aus den Archiven von Warner Bros.

Kulinarische Erlebnisse

Das Design des Hotels wird durch ein breites Angebot an erstklassigen Speisen und Getränken ergänzt, welche in fünf gastronomischen Einrichtungen serviert werden. Craft Services in der Lobby-Lounge bietet die perfekte Location für eine entspannende Kaffeepause nach einem anstrengenden Tag, während Sidekicks der perfekte familienfreundliche Ort ist, um Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen, während man ein schmackhaftes internationales Menü genießt. Für diejenigen, die am Pool entspannen, bietet The Matinee eine zwanglose Speiseoption für Gäste aller Altersgruppen, mit einem Unterwasser-Kino und einer mediterranen Speisekarte. Gäste, die sich ein elegantes Esserlebnis gönnen möchten, können The Director's Club besuchen, ein Steakhouse in dem perfekt gereifte Steaks eine Menüauswahl an Gerichten, die die Filmszenen widerspiegeln serviert werden. Auch The Overlook, eine Lounge mit einem entspannenden Infinity-Pool und einem wunderschönen 360-Grad-Blick auf die Stadt, den Themenpark und das Meer verspricht ein einzigartiges Erlebnis.

Vielfältige Freizeiterlebnisse im Hotel

Das Hotel verfügt über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, die die Gäste genießen können, sei es Entspannen am Familienpool, Training im Fitnesscenter, bei wohltuenden Spa-Erlebnissen, Erkunden der Kunstwerke und Requisiten oder Einkaufen im Warner Bros. Laden. Für die jüngeren Gäste bietet der Kid's Club einen lebendigen und spielerischen Bereich, in dem die Charaktere von Warner Bros. zum Leben erweckt werden. Einige der weltberühmten WB-Figuren wie Bugs Bunny, Daffy Duck und andere nehmen an unterhaltsamen Aktivitäten im gesamten Hotel teil und bieten den Gästen Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Das Hotel eignet sich auch für Geschäftstreffen und Veranstaltungen mit einem 394 Quadratmeter großen Multifunktions-Ballsaal und großzügigen Tagungsräumen, die perfekt für Events sind.

Im Zentrum der Attraktionen

The WB™ Abu Dhabi befindet sich in unmittelbarer Nähe der Warner Bros. World™ Abu Dhabi, dem größten Indoor-Themenpark der Welt, der sechs verschiedene Themenbereiche sowie 29 hochmoderne, aufregende Fahrgeschäfte, interaktive, familienfreundliche Attraktionen und Live-Unterhaltung umfasst. Jeder registrierte Zimmergast hat bei jeder Übernachtung Zugang zum Park und zu anderen Attraktionen auf Yas Island.

Das Hotel liegt 12 Kilometer vom Flughafen Abu Dhabi entfernt und ist zu Fuß von der Yas Waterworld und in fünf Minuten mit dem Auto von allen anderen einzigartigen Attraktionen und Erlebnissen auf Yas Island zu erreichen. Darüber hinaus befinden sich die Etihad Arena, Abu Dhabis erste Mehrzweckhalle für Unterhaltungszwecke, und der Yas Marina Circuit - Heimat des Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi - in unmittelbarer Nähe, was das Hotel zu einem idealen Ort für einen ganzjährigen Aufenthalt macht.