Celebrity Cruises: Attraktive Sonderkonditionen

UrlauberInnen, die bis zum 13. Dezember 2021 eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises buchen, erhalten ein ganz besonderes Goodie. Für Abfahrten zwischen 1. Dezember 2021 und 30. April 2023 zahlt die zweite Person lediglich die Hälfte. Das Angebot gilt für alle Kreuzfahrten weltweit, außer für Galapagos-Kreuzfahrten sowie Vor- und Nachprogramme in Alaska.

Bestpreisgarantie und flexible Stornobedingungen

Um Kunden noch mehr Planungssicherheit zu geben, hat die Reederei ihr „Cruise with Confidence“-Versprechen bis zum 17. Dezember 2021 verlängert. Neben einer Bestpreisgarantie sind es vor allem die flexiblen Stornierungsbedingungen: Bis 48 Stunden vor Abfahrt des Schiffes kann man eine Reise absagen und auf eine spätere Reise verschieben.

Zugtickets und Transfers inklusive

Zusätzlich bietet Celebrity Cruises Preisnachlässe auf An- und Abreisepakete in Europa und der Karibik an. Das Fly-Cruise-Paket gibt es bereits ab 149 EUR pro Person und gilt für Flüge ab Wien, Düsseldorf, Frankfurt, München, Genf und Zürich zu ausgewählten Zielen der Reederei in Europa. Gleichzeitig erhalten Gäste ein Zugticket sowie die Transfers im Zielgebiet mit dazu. Bedingung: Die Buchung muss bis zum 22. November 2021 erfolgt sein und die Reise zwischen April und November 2022 stattfinden.

Auch für die Karibik-Ziele von Celebrity Cruises wurde ein Flug-Special aufgelegt und gilt für Reisen bis April 2023. In den Karibik-Anreise-Paketen sind die Transfers vom/zum Airport ebenfalls enthalten und zusätzlich sogar eine Hotelübernachtung. Alle Flugpreise gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit für Flugkontingente und Schiffe.

Keine Einzelzimmerzuschläge auf Karibik- und Bermuda-Abfahrten

Alleinreisende profitieren jetzt auf ausgewählten Karibik- und Bermuda-Abfahrten von einem ganz besonderen Angebot. Sie zahlen für eine Kreuzfahrt, die zwischen dem 11. November 2021 und dem 30. April 2022 stattfindet, keinen Aufpreis für die Kabine zur Alleinbenutzung. Die „No Single Supplements Promotion“ gilt sowohl für Innenkabinen als auch für die Außenkabinen mit einer „Infinity Veranda“, für Balkonkabinen und für die AquaClass-Kabinen.

Ganz gleich, wann, wohin und in welcher Kabine die Gäste reisen: Getränke, Wifi und Trinkgelder sind bei Celebrity Cruises immer im Reisepreis inbegriffen. (red)