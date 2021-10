Gelungene Auszeit: Adults Only Resorts auf den Malediven

Visit Maldives stellt acht Resorts und deren Besonderheiten auf den Malediven vor, die vor allem Erwachsenen den perfekt abgestimmten Urlaub bieten, egal ob ungestörte Momente im Paradies oder exklusive Aktivitäten und Unterhaltungsprogramme.

You & Me

Weit weg vom Alltagsstress in einer wunderschönen und nahezu unberührten Ecke der Malediven befindet sich die kleine Welt von You & Me by Cocoon. Bereits der Name des Resorts, das sich vor allem an Paare richtet, verspricht malerische Momente zu zweit. Es ist ein ruhiger, entspannter Rückzugsort und weit weg von anderen Hotels. Dementsprechend ist es auch prädestiniert als Kulisse für eine unvergessliche Hochzeit auf den.

Komandoo Island Resort & Spa

Im Lhaviyani Atoll befindet sich die private Insel des Komandoo Island Resort & Spa, das zu den 25 romantischsten Hotels in ganz Asien gehört. Ein Aufenthalt in einer der Ocean Jacuzzi Water Villen verspricht den Gästen einen perfekten Rahmen zum Entspannen. Nur wenige Stufen trennen die private Terrasse und das traumhaft türkisschimmernde Wasser des Indischen Ozeans voneinander. Besonderes Highlight eines Urlaubs ist ein romantisches Candlelight Dinner am Strand: Der Küchenchef persönlich stellt für die Besucher ein individuelles Menü zusammen. Dazu gibt es eine Flasche Champagner oder auch den Lieblingswein, der in luxuriöser Atmosphäre unter dem Sternenhimmel serviert.

Hurawalhi Island Resort

Ebenfalls im Lhaviyani Atoll gelegen ist das Hurawalhi Island Resort. Es vereint Komfort, Abenteuer, Abgeschiedenheit und buntes Treiben zu einem großen Ganzen. Trotz seiner ruhigen Lage bietet es seinen Gästen einige Highlights. Tagsüber werden viele sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Jet Ski oder Parasailing angeboten. Abends hält dann das 5.8 Undersea Restaurant für die Besucher einen Ausblick der etwas anderen Art bereit: In dem weltweit größten Unterwasserweltrestaurant kann man während des gemeinsamen Essens mit einem Glas Wein in der Hand einen 360-Grad-Blick auf die atemberaubende Unterwasserwelt der Malediven genießen.

Anantara Veli Maldives Resort

Versteckt in einer kleinen Lagune erstreckt sich das Anantara Veli Maldives Resort. Angepasst an die ausschließlich erwachsenen Besucher der Insel bietet das Resort diverse Aktivitäten – von ayurvedischen Behandlungen, Segeltouren auf Luxusyachten oder auch exklusive Abendessen unter freiem Himmel. Besonders beliebt bei den Gästen ist ein Erlebnis der romantischen Art: Kino unter den Sternen. Bei einer privaten Aufführung Ihres Lieblingsfilms sitzen die Zuschauer unter freiem Himmel zwischen Palmen auf gemütlichen Sitzsäcken. Für Gourmet-Snacks und Getränke nach Wunsch ist.

Milaidhoo Island Maldives

Das Boutique-Resort Milaidhoo definiert Luxus neu und präsentiert stolz die lokalen Wurzeln. Gäste erleben einen lässig-luxuriösen Barfuß-Insel-Lifestyle und haben das Gefühl, dazuzugehören, während sie sich in der natürlichen und üppigen Umgebung einer tropischen Insel befinden. Hier kann jeder romantische Wunsch erfüllt werden: von Delfinbeobachtung bei Sonnenuntergang bis hin zum Besuch einer verlassenen Sandbank für ein privates Strandpicknick. Herrlich sind auch die Schnorchel- und Tauchausflüge durch das bunte Korallenriff direkt vor der Insel oder in der berühmten Hanifaru-Bucht.

Baros – die Ikone der Malediven

Das Baros zählt zu den bekanntesten Resorts der Malediven und bietet seit fast vier Jahrzehnten hervorragenden Service in einer wunderbaren UmgebungIm Baros werden Möglichkeiten geboten, in sich zu kehren und sich selbst etwas Gutes zu tun. Wie wäre es mit einem Besuch in dem exklusiven Serenity-Spa? Hier wird den Urlaubern die perfekte Auszeit geboten: Es gibt unter anderem private Spa-Suiten mit eigener Regendusche, bequemer Badewanne und einem privaten tropischen Garten zum Entspannen.

Cluburlaub für Erwachsene: Robinson Maldives

Wer etwas mehr Action sucht, ist mit dem Robinson Maldives gut beraten. Hier wird den Besuchern ein abwechslungsreicher Erwachsenen-Cluburlaub mit einer großen Auswahl an Aktivitäten geboten. Sowohl für Sporterlebnisse oder Abenteuer als auch für Momente der Ruhe und Entspannung ist gesorgt. Besonders zu empfehlen ist das exklusive Entertainmentprogramm. Jeden Abend gibt es einen Sundowner bei Live-Musik. Dazu wechselt das Rahmenprogramm täglich, sei es ein tasteJAM mit Burgern, Beats und Fingerfood oder ein sogenannter LUHANA-Abend, bei dem die Besucher das hawaiianische Lebensgefühl genießen können.

Die innere Balance auf Kagi finden

Im Kagi Maldives Spa Island ist alles darauf ausgelegt, die Einfachheit und die Harmonie zwischen einem gesunden und freudvollen Leben zu entdecken. Vor allem das hauseigene Restaurant vermittelt das ausgeglichene Lebensgefühl auf eine kulinarische Art und Weise. Im Ke-Un wird den Gästen eine Mischung aus verschiedenen Küchen geboten, die typisch für den pazifischen Raum sind. Hier gibt es von den duftenden Gerichten Ostasiens bis hin zu den feurig-scharfen Speisen Südamerikas für jeden Geschmack etwas.

Einreiseregelung für die Malediven

Für die Einreise auf die Malediven benötigen Touristen einen negativen COVID-19 PCR Test, der nicht älter als 96 Stunden ist. 24 Stunden vor der Einreise muss zudem eine Gesundheitserklärung online eingereicht werden. Reisende werden bei Ankunft auf den Malediven nicht unter Quarantäne gestellt. Sollten Passagiere jedoch Symptome aufweisen, wird ein PCR-Test vorgenommen, dessen Kosten selbst zu tragen sind. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App „TraceEkee“ auf ihrem Smartphone zu installieren. Die Apps stehen sowohl bei Google Play, als auch im AppStore zum Download zur Verfügung. Umfangreiche Informationen zur Einreise sind unter www.visitmaldives.com verfügbar. (red)