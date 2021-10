AUA: Sonnenziele und Städtereisen in den Herbstferien gut gebucht

Der AUA-Flugplan biete sowohl klassische Städtetrips als auch Stranddestinationen, um jedem Reisegeschmack den idealen Herbsturlaub zu ermöglichen, so die Airline.

Die derzeit beliebtesten Destinationen der Austrian Airlines Linienflüge in der Kurz- und Mittelstrecke, Rom, Paris und Nizza werden in den Herbstferien jeweils bis zu 21-mal die Woche angeflogen. Passagiere nach Rom würden derzeit zudem von einem Austrian Business Special Deal profitieren und die Vorzüge der Business Class zum preiswerten Angebot genießen können. Auch weitere mediterrane Ziele wie Athen, Zypern, Venedig und Málaga seien während der Herbstferien Lieblingsdestinationen der AUA-KundInnen. Ebenso seien viele Inseldestinationen von myAustrian-Holidays, wie etwa Kreta, Rhodos, Mallorca, Gran Canaria und Teneriffa in den Herbstferien äußerst gut gebucht. Hohe Nachfrage herrsche außerdem bei Flügen nach Catania, Neapel und Santorin.

Fernreiseziele Cancun, Mauritius und die Malediven

Ab dieser Woche stehen mit Cancún, Mauritius und den Malediven auch wieder attraktive Warmwasserdestinationen im AUA-Flugplan. Bei diesen Sonnenzielen zeichne sich eine steigende Nachfrage ab, um den kälter werdenden Tagen in Österreich im Herbst und Winter zu entkommen, schreibt Austrian Airlines in der Presseaussendung weiter. (red)