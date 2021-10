nicko cruises: Festtagsreisen auf Rhein, Main & Donau

Ganz gleich, ob Gäste den Feiertagsvorbereitungen für ein paar Tage entfliehen oder Weihnachten und den Jahreswechsel in den schönsten Metropolen Europas verbringen möchten: nicko cruises hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche winterliche Reisen auf dem Fluss im Programm. Insgesamt ist der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte von Advent bis Neujahr an 30 Terminen mit fünf Schiffen auf zehn verschiedenen Routen unterwegs.

Adventsreisen auf Rhein, Main und Donau

Die Advents-Kurzreisen auf dem Rhein starten und enden in Köln und führen entweder nordwärts gen Amsterdam auf dem Neubau nickoSPIRIT oder südwärts Richtung Rüdesheim und Koblenz ebenfalls mit nickoSPIRIT oder der modernen MS Rhein Symphonie.

Außerdem fährt nicko cruises in diesem Jahr erstmals im Advent mit der MS Belvedere auf dem Main-Donau-Kanal.

Auf der Donau kreuzen nickoVISION und MS Maxima im Advent fünf Tage zwischen Passau und Wien. Die Gäste genießen den Glanz der österreichischen Städte in Wien, Linz und Steyr und erleben den Adventszauber in den beleuchteten Kittenberger Gärten.

Weihnachtsfeiertage auf dem Fluss

Auf einer achttägigen Donau-Weihnachtsreise erleben die Gäste ab/an Passau Städte wie Wien, Budapest und Bratislava im winterlichen Glanz. Vater Rhein erzählt auf einer siebentägigen Festtagskreuzfahrt über Köln, Rüdesheim und Straßburg seine besondere Geschichte. Und eine achttägige Reise auf dem Main von Nürnberg nach Frankfurt über das mittelalterliche Bamberg und das barocke Würzburg entführt die Gäste während der Feiertage in vergangene Zeiten.

Jahreswechsel in Europas Metropolen

Auf einer achttägigen Silvesterreise mit Start und Ziel in Frankfurt, erleben die Gäste Main-Idylle und Schmuckstücke am Rhein. Ob Wertheim, Würzburg oder Miltenberg: Enge gepflasterte Gässchen, Giebelhäuser und Stadttürme laden zum Schlendern ein. Die Passage des berühmten Loreley-Felsen per Schiff sowie Mainz mit der prunkvollen Augustinerkirche oder seinem berühmten Dom zählen zu den Reisehöhepunkten. Zu Silvester liegt das Schiff in Frankfurt, wo sich das Feuerwerk in den mächtigen Wolkenkratzern spiegelt.

Eine neuntägige Silvesterreise auf der Donau bringt Reisende in die ungarische Metropole Budapest und nach Bratislava, wo sie das neue Jahr gebührend begrüßen können - inklusive Silvesterdinner. Gelukkig nieuwjaar heißt es schließlich noch auf der neuntägigen Festtagsreise auf dem Rhein, die von Köln aus nach Belgien und Holland führt. Dort lassen die Gäste das alte Jahr in den aufregendsten Metropolen des Rhein-Maas-Deltas entspannt ausklingen und begrüßen das neue Jahr in der Grachtenstadt Amsterdam.

Erlebnis-Kurzreisen als Geschenktipp

Zwischen Jänner und Mai 2022 hat nicko cruises zudem zweitägige Erlebnisreisen im Programm, die sich hervorragend als Geschenkidee eignen. Einen Abend mit gutem Essen und noch besserer Unterhaltung verbringen die Gäste mit den Comedy-Programmen von NightWash oder „Captain Comedy“ Michael Eller.

Spannung pur erwartet sie bei einem KRIMItotalDINNER auf MS Rhein Melodie. Und Kulinarik und Genuss auf höchstem Niveau stehen auf nickoSPIRIT bei einem exklusiven YouDinner-Abend mit 5-Gänge-Menü vom Sternekoch auf dem Programm.

Im aktuellen Winterkatalog können Interessierte hier digital blättern oder sich ein gedrucktes Exemplar nach Hause bestellen. Alle Winterreisen im Überblick gibt es hier. (red)