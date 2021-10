San Francisco: Neuheiten & Eröffnungen

Neue Music Hall of Fame Gallery eröffnet

Ob West Coast Hip-Hop, Thrash Metal oder die Klänge des Summer of Love: In der neu eröffneten San Francisco Music Hall of Fame Gallery treffen gleich mehrere Musikgenres zusammen. Die Ausstellung würdigt rund 90 der berühmtesten Bands, Künstler und Musiklegenden der San Francisco Bay Area. Auf zwei Etagen können Besucher viele, auf Aluminium bedruckte Fotos und unzählige Instrumente bewundern. Hinzu kommen viele handgeschriebene Hommagen von Musik-Kennern und eine Audiotour. Die neue Music Hall of Fame Gallery ist Teil des Music City Hotel, in dem jedes der 36 Zimmer anders aussieht und passend zum Thema „Musik“ eingerichtet ist. Das Angebot soll in den kommenden Monaten um weitere Zimmer, vier Produktionsstudios und 19 Probestudios sogar noch erweitert werden. Auch als Nicht-Übernachtungsgast kann man die Galerie besuchen, der Eintritt kostet rund 10 EUR. Mehr Infos HIER.

Salesforce Park fertiggestellt

Auf dem Dach des Salesforce Transit Center ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein neuer öffentlicher Park entstanden – jetzt ist er komplett fertiggestellt. Der 2,2 Hektar große Salesforce Park erstreckt sich über vier Blocks und damit den gesamten Abschnitt des Transit Centers. Er beherbergt 600 Bäume und Palmen sowie mehr als 16.000 Pflanzen, die in 13 verschiedenen botanischen Bereichen angeordnet sind. Neben mehreren Wanderwegen gibt es auch ein Amphitheater, das Platz für maximal 1.000 Personen bietet, ein Café, Kinderspielplätze, Springbrunnen sowie viele Sitzgelegenheiten. Geöffnet hat der Park zwischen November und Ende April von 6 bis 20 Uhr, in den Sommermonaten bis 21 Uhr. Mehr Infos HIER.

Riesenrad dreht bis 2025 seine Runden

Der Golden Gate Park ist einer der größten innerstädtischen Parks der Welt und mit seinen 4,1 Quadratkilometern sogar größer als der Central Park in New York City. San Franciscos grüne Lunge und Freizeit-Mekka für die Städter feierte im vergangenen Jahr 150. Geburtstag. Der Park beherbergt unter anderem den San Francisco Botanical Garden, das Conservatory of Flowers sowie den Japanese Tea Garden.

Das im vergangenen Jahr errichtete SkyStar Observation Wheel in San Franciscos Golden Gate Park wird noch bis März 2025 in Betrieb bleiben – und nicht wie ursprünglich geplant nur für ein Jahr. Das Riesenrad ist 45 Meter hoch und verfügt über 36 klimatisierte Gondeln. Von hier bietet sich ein 360-Grad-Ausblick über die Stadt und den Pazifik mit der berühmten Golden Gate Bridge und der Gefängnisinsel Alcatraz. Eine Fahrt kostet rund 15 EUR. Die Gondeln können jeweils maximal sechs Passagiere aufnehmen. Wer als Paar reist, sitzt auch nur zu zweit in einer Gondel. Mehr Infos HIER.

Sechs Restaurants mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet

Die San Francisco Bay Area hat die meisten Restaurants in den USA, die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Das weist der neu erschienene Michelin-Guide 2021 aus. Sechs Restaurants erhielten die begehrten drei Sterne: Atelier Crenn, Benu, Quince, The French Laundry, SingleThread und Manresa. Acht Restaurants wurden mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet, darunter Birdsong, das einen zweiten Stern bekam. Insgesamt haben in der San Francisco Bay Area 50 Restaurants mindestens einen Michelin-Stern – das ist über die Hälfte aller Michelin-Restaurants in Kalifornien. (red)