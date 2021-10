Malta: Geschmacksache im TV

Im Rahmen der Sendung „Stadt Land Kunst“ werden in der Miniserie noch bis 07. Dezember 2021, wöchentlich in knapp fünf Minuten Rezepte zum Nachkochen vorgestellt. Eingebettet in die Sendung verschafft die Kurzdoku „Geschmackssache“ Einblicke in traditionelle Spezialitäten der unterschiedlichsten Landesküchen rund um die Welt. Das Format stellt vielfältige und gleichzeitig unkomplizierte Gerichte zum Nachkochen am eigenen Herd vor.

Maltesische Gerichte zum Selbermachen

Die Rezepte variieren zwischen süßen und herzhaften Gerichten, laden zum Nachmachen und anschließendem selbst Verkosten ein. Bereits von der idealen Auswahl der Zutaten, bis hin zum dekorativen Serviervorschlag, liefert die Miniserie Tipps und Tricks für das perfekte kulinarische Erlebnis. Zudem bietet das Format Hintergrundwissen und nützliche Ratschläge zu den inseltypischen Mahlzeiten. Diese erleichtern das Kochen und begeistern die eingeladenen Gäste im heimischen Wohnzimmer. In der ersten Folge bereitet Maria gefüllte Rindsrouladen zu: Dünne Scheiben Rindfleisch werden um eine Füllung aus Schweinehack, Parmesan, Paniermehl und Ei gewickelt. Dann kommt die Roulade, zusammen mit etwas Gemüse, in den Ofen. Nach der Ausstrahlung kann das Video zu dem Schmorgericht auch in der Mediathek abgerufen werden. (red)

Übersicht der Ausstrahlungen