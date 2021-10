United: Zahlreiche neue Transatlantikflüge

Ab 7. Mai 2022 fliegt United täglich von Berlin nach Washington, DC (saisonal), ab 24. April 2022 täglich von München nach Denver (ganzjährig), darüber hinaus wird ab 24. April 2022 die Frequenz auf der Strecke von Frankfurt nach New York/Newark von einem auf zwei Flüge pro Tag verdoppelt. Ebenfalls ab 24. April 2022 wird die tägliche Nonstop-Verbindung zwischen Zürich und Chicago O’Hare aufgenommen.

Größte Expansion in der Geschichte

Die neuen Flüge von Berlin nach Washington, DC erweitern das bestehende Angebot in die US-Hauptstadt, die United derzeit schon ab Frankfurt und München bedient. Darüber hinaus wird die Airline am 5. März 2022 die Flüge zwischen Berlin und New York/Newark wieder aufnehmen. United ist die einzige Airline, die ab Berlin Nonstop-Flüge in die USA anbietet. Mit dem neuen täglichen Flug von München nach Denver ergänzt United das bestehende Denver-Angebot ab Frankfurt. United ist außerdem die einzige Airline, die Transatlantikflüge nach Denver offeriert. Uniteds Sommerflugplan 2022 ab Deutschland umfasst somit Flüge von Frankfurt, München und Berlin zu den US-Drehkreuzen der Airline in New York/Newark, Chicago, Washington/Dulles, Houston, Denver und San Francisco. Mit den voraussichtlich 18 Flügen pro Tag ist der Flugplan zwischen Deutschland und den USA auch deutlich umfassender als bei jeder anderen US-Fluggesellschaft.

Die neue Route Zürich-Chicago ist Uniteds sechste Nonstop-Verbindung aus der Schweiz. Eingesetzt wird auf der Strecke eine speziell konfigurierte Boeing 767-300 mit mehr Sitzplätzen in der United Polaris Business Class. Die Airline fliegt von Zürich nach New York/Newark, Washington/Dulles und ab 2022 auch wieder nach San Francisco. Ab Genf geht es ab 01. November 2021 nach New York/Newark, die Flüge nach Washington/Dulles sollen ebenfalls bis Ende des Jahres wieder aufgenommen werden. (red)