CroisiEurope: Advent in Straßburg

Ab Ende November wird wieder ein 30 Meter hoher Weihnachtsbaum den zentralen Platz Kléber in Straßburg beleuchten. Wer die Adventsatmosphäre in der elsässischen Metropole erleben möchte, kann seinen Städte-Trip dieses Jahr mit der Reederei CroisiEurope planen.

Kombination Stadt & Schiff

Auf der zweitägigen Kurzreise unternehmen die Gäste an Bord eines Flusskreuzfahrt-Schiffes der CroisiEurope-Flotte eine vierstündige Fahrt auf dem Rhein rund um Straßburg und genießen dabei ein ausgedehntes, elsässisches Dinner. Übernachtet wird in Kabinen mit Panoramafenster mitten in der Stadt. Am nächsten Tag lädt der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs, der seit 1570 stattfindet, zu einem Bummel ein. Die Mini-Kreuzfahrten ab/bis Straßburg kosten ab 109 EUR pro Person und umfassen eine Übernachtung mit Frühstücksbuffet, ein Dinner mit Kreuzfahrt, einen Begrüßungscocktail und deutschsprechenden Gästeservice.

Die zweitägige Reise wird an Advents-Wochenenden und weiteren Terminen zwischen dem 30. November und dem 14. Dezember 2021 angeboten. (red)