COCO Weltweit Reisen: Neues aus der Ferne

Lesen Sie hier Neues aus Lateinamerika und dem Südpazifik und holen Sie sich einige Reiseinspirationen.

Argentinien, Uruguay und Chile

Dank der hervorragenden Fortschritte bei den Impfprogrammen können die drei Länder in den kommenden Monaten unter gewissen Voraussetzungen wieder Touristen empfangen: In Argentinien ist ab dem 01. November die quarantänefreie Einreise wieder möglich. Als Voraussetzung dafür müssen Touristen einen vollständigen Impfschutz und einen negativen, max. 72 Stunden alten PCR Test nachweisen. Bei der Einreise wird darüber hinaus ein Antigentest und zwischen dem 5. und 7. Tag des Aufenthalts ein PCR-Test gemacht. Auch in Uruguay öffnen die Grenzen für internationale Touristen ab dem 01. November. Reisende müssen bei der Einreise einen negativen, max. 72 Stunden alten PCR-Test sowie eine vollständige Impfung nachweisen und können das Land im Anschluss quarantänefrei bereisen. In Chile ist die Einreise bereits ab dem 1. Oktober wieder möglich. Die Voraussetzung für die Einreise sind ein negativer, max. 72 Stunden alter PCR-Test, eine abgeschlossene Impfung gegen COVID-19 sowie die Registrierung unter mevacuno.gob.cl, um einen Mobility Pass für 30 Tage zu erhalten. 48 Stunden vor der Abreise muss online ein weiterer Antrag ausgefüllt werden (www.c19.cl) und die Reisenden erhalten im Anschluss einen QR-Code als Bestätigung. Derzeit ist nach der Einreise in Chile noch eine Isolation von 5 Tagen in einem Hotel nötig, die hoffentlich schon wegfallen wird.

Neuseeland & Australien

In Neuseeland & Australien gibt es mittlerweile ebenfalls Pläne, um den internationalen Tourismus wieder zu ermöglichen. Das Ziel ist es, die Einreise ohne Quarantäne wieder zu ermöglichen, sobald ca. 80% der impfbaren Bevölkerung geimpft sind (Derzeitiger Stand: Neuseeland ca. 77% 1. Dosis, ca. 44% 2. Dosis; Australien ca. 77% 1. Dosis, ca. 53 2. Dosis). Nach Erreichen der Ziele sollen die Grenzen wieder schrittweise öffnen. Als erstes wird die Einreise für geimpfte Touristen aus Ländern mit geringem Infektionsgeschehen möglich sein. Die genauen Informationen und Voraussetzungen veröffentlichen wir umgehend, sobald wir diese erhalten! Weitere Länder Neben den bereits genannten Reisezielen planen noch weitere Länder die baldige Grenzöffnung. Dazu zählen mit Samoa (voraussichtlich Anfang 2022) und Kiribati (Jänner 2022) zwei weitere Destinationen in der Südsee. Nähere Infos hierzu folgen ebenfalls, sobald uns diese vorliegen!

Reiseinspiration für Fiji

Auch Fiji plant nach über 1,5 Jahren mit geschlossenen Grenzen endlich wieder die Einreise für internationale Touristen ohne Quarantäne zu ermöglichen. Als Ergebnis der erfolgreichen und ehrgeizigen Impfkampagne in Fiji und fast 200 Tourismusunternehmen, die im Rahmen der COVID-Sicherheitsrichtlinien ihre Unternehmen betreiben, sind die Vorbereitungen innerhalb der Tourismusbranche Fijis in vollem Gange, um bis zum Jahresende internationale Besucher sicher willkommen zu heißen. Laut CEO von Tourism Fiji haben bis heute haben fast 100% der impfbaren erwachsenen Bevölkerung Fijis die erste Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff erhalten, über 60% der Einwohner von Fiji sind vollständig geimpft, was ein sehr positives Anzeichen dafür ist, dass Fiji bereit und vorbereitet ist. Preisbeispiel: Das tropische Paradies kann mit dem vorgefertigten Package von COCO Fiji in 13 Tagen von seiner schönsten und auch ursprünglichsten Seite kennenlernen. Per Blue Lagoon Cruise geht es durch die Inselwelt der Yasawas, an Strände fernab des Massentourismus auf der Insel Kadavu im Papageno Resort, zur Hauptinsel Viti Levu. Buchbar ab 3.190 EUR pro Person.

Alle Bestimmungen zur Einreise sowie die Anreisemöglichkeiten können bei COCO angefragt werden.

Zur Expo nach Dubai

Der Name Dubai Expo 2020 bleibt, obwohl die Weltausstellung aus bekannten Gründen erst vom 01.Oktober 2021 bis zum 31.März 2022 stattfindet. Seit 170 Jahren werden auf der Expo bedeutende Innovationen vorgestellt, heuer das erste Mal im Nahen Osten. Gemeinsam mit acht von neun der Gründungsmitglieder von Wir sind reisen - Made in Austria hat COCO-Geschäftsführer Herbert Frankenstein die MiA Travel and Event GmbH gegründet. Auf der eigenen Website www.expodubai.at sind viele fertige Reisepakete zu finden. Vom günstigen Silber City Paket bis zum exklusiven und luxuriösen Diamant Strand Paket wird hier mit Sicherheit jeder fündig. Mitbucher sind herzlich Willkommen und erhalten ihre standardmäßige Reisebüro-Provision. (red)