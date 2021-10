Flughafen Graz setzt auf Ägypten und die Kanaren

Reiseveranstalter wie dta Touristik, TUI, ETI, FTI, ITS Billa Reisen, alltours sowie Schauinsland-Reisen bieten diese Verbindung für den kommenden Winter an.



Sonnenziele ab Oktober

Optimal für die Herbstferien werden in den letzten Wochen des Sommerflugplans ab Graz außerdem noch die folgenden Ferienflüge angeboten: Heraklion bis Mitte Oktober, Larnaca am 25. Oktover sowie Rhodos am 24. Oktober 2021. Zusätzlich wird ab 3. November mit Gran Canaria, der drittgrößten der Kanarischen Inseln, ein weiteres attraktives Sonnenziel wöchentlich mit Corendon Airlines angeflogen. Weitere Informationen sind HIER zu finden. (red)