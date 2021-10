Intrepid Travel: USA-Reisen & Impfvoraussetzung

Unter anderem vier neue Radtouren ins Programm aufgenommen: durch Utahs Nationalparks Bryce Canyon und Zion, durch Maines Acadia Nationalpark, auf Washingtons San Juan Inseln sowie durch Kaliforniens Sonoma und Napa Valley. Zu den weiteren Neuheiten im USA-Programm gehören eine Wanderreise auf der Kenai-Halbinsel in Alaska, eine von den Kulturen der Native Americans inspirierte Tour durch New Mexico sowie ein Abenteuer-Trip in die Nationalparks Yellowstone und Grand Teton.

„Die USA haben einen wohlverdienten Ruf als großartiges Reiseziel mit dem Mietwagen. Aber eine Reise mit dem Fahrrad entlang der kleinen Nebenstraßen, Wege und Trails ist die perfekte Art, die USA zu erleben und nicht nur zu sehen. Beim langsameren Reisen auf dem Fahrrad erleben Touristen die Schönheit und atemberaubenden Natur des Landes in einer ganz anderen Intensität", erzählt Frank Cheshire, Produktmanager für Radreisen bei Intrepid Travel, über die „bewegte“ Ergänzung.

CO2-neutral reisen

Vor dem Hintergrund, dass die Reisebranche sich langsam wieder erholt, ist die Erweiterung des Angebots an Rad- und Wanderreisen Teil des Engagements von Intrepid Travel, seine Reisen zu dekarbonisieren (das heißt, die Kohlenstoffemissionen von Anfang an zu minimieren, anstatt nur auszugleichen). Der Veranstalter agiert bereits seit 2010 CO2-neutral. Im Oktober 2020 wurden das Unternehmen zum ersten und einzigen Reiseveranstalter der Welt mit verifizierten, wissenschaftlich gestützten Klimazielen, die im Einklang mit einer 1,5°C-Zukunft, angestrebt durch das Pariser Abkommen von 2015, stehen.

Kampagne zur Gleichberechtigung bei Impfungen

Um die sichere Wiederaufnahme des Tourismus zu unterstützen, hat Intrepid Travel seit 01. September 2021 eine Impfpflicht für alle Reisenden und Reiseleiter eingeführt (Ausnahmen gibt es für Reiseteilnehmer unter 18 Jahren und die Reiseziele Australien, Neuseeland und die Cookinseln). Diese Impfpolitik wird unterstützt durch ein umfassendes Gesundheits- und Sicherheitskonzept, das alle lokalen Vorschriften und Anforderungen erfüllt. Über seine gemeinnützige Stiftung „The Intrepid Foundation“ konnte Intrepid Travel außerdem 100.000 australische Dollar für UNICEF und deren Kampagne „Give the World a Shot“ sammeln, um den weltweiten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen zu unterstützen. (red)