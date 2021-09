Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 36/37

Jahrestag des Pinochet-Putsches in Chile

Am Samstag, den 11.09., jährt sich in Chile der im Jahre 1973 von General Augusto Pinochet geführte Putsch. Es ist deshalb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglicherweise auch gewaltsamen Protesten zu rechnen, besonders in der Hauptstadt Santiago. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Katalonien begeht Nationalfeiertag

Ebenfalls am Samstag feiert die spanische Autonome Gemeinschaft Katalonien den nationalen Feiertag Dia da Nacional de Catalunya. Vor dem Hintergrund der in der Region dauerpräsenten Spannungen mit der spanischen Regierung sind Proteste oppositioneller Gruppen nicht auszuschließen, besonders in Barcelona ist außerdem mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Corona-Demonstration in Wien

Nicht zuletzt ist für Samstag eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien angekündigt. Dabei sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Parlamentswahlen in Norwegen

Die Menschen in Norwegen wählen am Montag, den 13.09., ein neues Parlament. Am Wahltag ist mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld kann es zudem zu Demonstrationen kommen.

Generalstreik in Italien

Außerdem wird in Italien ab Montag voraussichtlich ein zweitägiger, landesweiter Generalstreik stattfinden. Sollte der Arbeitskampf wie geplant über die Bühne gehen, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Unabhängigkeitstag in Honduras

In Honduras wird am Mittwoch, den 15.09., der Unabhängigkeitstag begangen. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Mögliche Demonstrationen können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Parlamentswahlen auf den Bahamas

Am Donnerstag, den 16.09., wählen die Bürgerinnen und Bürger der Bahamas ein neues Parlament. Speziell am Tag der Wahl verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsbeschränkungen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen und örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)