Location Finder: Aufwärtstrend in der Veranstaltungsbranche

Location Finder, die führende Plattform für Veranstalter von Seminaren, Tagungen, Kongressen und Firmenevents, zeigt sich erfreut über die aktuellen Zugriffszahlen auf der Webseite: So konnte die Plattform laut eigenen Angaben innerhalb des letzten Quartals eine 120%ige Steigerung der Nutzerzahlen auf location-finder.at verzeichnen. Vor allem die Anzahl der auf die Website wiederkehrenden Besucher unterstreiche die große Bedeutung des Location Finders für die österreichische Eventbranche.

''Diese Zahlen verdeutlichen sehr stark, dass es in der ganzen Branche einen großen Nachholbedarf an Veranstaltungen aller Art gibt.'', so Adéla Lastovková, Sales & Account Managerin des Location Finders.

Neue Auflage des Location Finder-Katalogs

Der Location Finder festige aber nicht nur im Onlinebereich seine Stellung als Premium-Partner für Seminar- und Eventlocations. Auch der gedruckte Location Finder-Katalog wird nach einer einjährigen Pause im Jänner 2022 bereits in seiner 8. Ausgabe erscheinen. Inhaltlich können sich die Leser auf ein umfangreiches und überarbeitets Angebot an Event- und Seminarlocations in ganz Österreich sowie angrenzenden Nachbarländern freuen.

Save the date: KnoWhere!2022 am 17. Februar 2022

Nach der pandemiebedingten Pause 2021 geht die B2B-Messe im Event- und Seminarbereich im Februar 2022 endlich in die nächste Runde. ''Wir freuen uns, bei der KnoWhere! 2022 endlich wieder in den persönlichen Kontakt mit zahlreichen Repräsentanten aus der Event- und Seminarbranche zu treten. Gerade in schwierigen Zeiten ist eine qualitativ gute Vernetzung innerhalb der Branche besonders wertvoll.'', so Adéla Lastovková. (red)