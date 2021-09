El Gouna: Touristisches Personal durchgeimpft

Die Impfmaßnahmen in den Hotels gehören zum umfangreichen Hygiene- und Schutzkonzept „TogetherWeCan!“ für alle OHM-Häuser in El Gouna und Taba Heights auf der Sinai-Halbinsel, die im Laufe des Sommers umgesetzt wurden. Das Konzept wurde vom TÜV NORD Egypt geprüft und bestätigt.

„Unser Hygienekonzept ist durch die vollständige Impfung aller Mitarbeiter um eine wesentliche Komponente erweitert worden. Dennoch werden unsere Mitarbeiter weiterhin die Abstandsregeln beachten und Mund-/Nasenschutz tragen. Einem sorgenfreien Urlaub in unseren Resorts in El Gouna und Taba Heights steht somit nichts im Wege“, erklärt Jens Freise, Chief Commercial Officer der Orascom Hotels Management.

Hinweise zur Ein- und Ausreise nach Ägypten

Geimpfte und Genesene benötigen keinen PCR Test bei Einreise nach Ägypten. Der Nachweis eines vollständigen Impfstatus mit einem von der WHO zugelassenen Impfstoff muss jedoch vorgelegt werden. Der Impfnachweis muss den Regeln des Ausstellungslandes entsprechen und einen QR-Code enthalten. Für Ungeimpfte ist bei Einreise ein negativer PCR-Test erforderlich, der nachweislich nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das Testergebnis muss in englischer oder arabischer Sprache vorgelegt werden. Da Ägypten als Hochrisikogebiet zählt, müssen Reisende vor ihrer Rückkehr nach Österreich eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Geimpfte und Genesene brauchen jedoch nach der Rückreise nicht in Quarantäne.

Ungeimpfte Hotelgäste können auf Wunsch 24 Stunden vor Abreise im El Gouna Hospital einen PCR-Test zum Preis von 40 USD durchführen lassen. (red)