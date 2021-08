British Virgin Islands: "Villa für 5" gewinnen

Genau eine Woche Zeit bleibt noch, um den einwöchigen Aufenthalt in einer luxuriösen Villa in Strandnähe auf den BVI - inklusive der Hin- und Rückflüge ab/nach Frankfurt am Main und Transport - für fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten zu gewinnen. Denn schon am 31. August 2021 endet das Gewinnspiel. Bis dahin besteht also noch die Möglichkeit, ein Foto über das offizielle Teilnahme-Formular hochzuladen, das zeigt, warum man den Villenaufenthalt mit seinen vier Begleitern wirklich nötig hat.

Der kreativste Schnappschuss gewinnt

Seit Beginn des Gewinnspiels, wurden bereits zahlreiche kreative Fotos hochgeladen, aber jeder neue Beitrag kann die entscheidende Wende bezüglich des Gewinns bringen. Denn das Gewinnspiel ist nicht, wie viele andere seiner Art, vom reinen Zufall abhängig, sondern wird von einer unabhängigen Jury entschieden – der in ihren Augen kreativste Beitrag gewinnt!

Im Gegenzug erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein Foto sowie weiteres Material von der Reise auf der offiziellen Gewinnspiel-Website sowie den Social Media-Seiten von dem Fremdenverkehrsamt der British Virgin Islands verwendet wird.

Wer also einen karibischen Villenaufenthalt auf den British Virgin Islands dringend nötig hat und das auch in Bildform kreativ belegen kann, kommt hier zum Gewinnspiel und zu den detaillierten Spielregeln & Teilnahmebedingungen. (red)