AUA testet Gepäckaufgabe im Zug

Während der Testphase von 23. August bis 31. Oktober 2021 können AIRail-Passagiere ihr mitgeführtes Gepäck bereits im Zug für die gesamte Reise einchecken. Und so funktioniert's: Das Gepäck wird schon im Zug mit einem Baggage Tag zur Zieldestination versehen und der weitere Transport veranlasst. Nach Ankunft am Flughafen Wien können sich AIRail-Gäste somit ohne Umwege zu ihrem Gate begeben und entspannt borden. Alle eingecheckten Gepäckstücke können am Zielflughafen wie gewohnt entgegengenommen werden.

"Mit der AIRail-Gepäckaufgabe im Zug können wir einen wesentlichen Nachteil einer Zubringer-Zugfahrt gegenüber einem Zubringer-Flug beseitigen. So wollen wir immer mehr AIRail-Passagiere bequem mit dem Zug zu unserem Drehkreuz in Wien und dann mit dem Flugzeug in die Welt bringen“, so Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech.

Das Gepäckaufgabe-Service im Railjet wird vorerst testweise von 23. August bis 31. Oktober 2021 für die AIRail-Strecken Salzburg Hauptbahnhof - Flughafen Wien sowie Linz Hauptbahnhof - Flughafen Wien bei je zwei Verbindungen eingeführt:

Linz Hbf – Flughafen Wien:

RJ 861/ OS 3506: 10:16 - 11:57 Uhr

RJ 563/OS 3514: 15:16 - 16:57 Uhr

Salzburg Hbf - Flughafen Wien:

RJ 861 / OS 3548: 09:08 - 11:57 Uhr

RJ 563/ OS 3544: 14:08 - 16:57 Uhr

Nähere Infos zum Service auf der AUA Website sowie bei den ÖBB. (red)