RSSC präsentiert Voyage-Collection für 2023/24

Die luxuriöse Regen Seven Seas-Flotte wird in der Saison 2023/24 insgesamt 139 neue Reisen darunter Routen durch Afrika und Arabien, Alaska, Asien, Australien und Neuseeland, den Südpazifik, Kanada und Neuengland, die Karibik und den Panamakanal, das Mittelmeer, Nordeuropa und Südamerika sowie Transozeanüberquerungen samt vier faszinierender Grand Voyages anbieten.

Buchungen sind ab heute, 18. August 2021, möglich.

Neue Häfen & Reiseziele auf der ganzen Welt

Die Reisen reichen dabei von sieben Nächten bis zur kürzlich verkündeten 132 Nächte dauernden Weltreise 2024 und bieten mehr als 129 Übernachtungen an unvergesslichen Zielen wie St. Petersburg in Russland, Kyoto in Japan, Singapur, Lissabon in Portugal und Bordeaux in Frankreich. Die Voyage Collection 2023-2024 umfasst außerdem 15 neue Häfen, darunter Mystery Island in Vanuatu, die majestätische Insel Syros in Griechenland, die bezaubernden Lofoten in Norwegen und das farbenprächtige Puerto Banus in Spanien.

Außerdem wurden vier inspirierende Grand Voyages sorgfältig für besonders anspruchsvolle Gäste der Reederei zusammengestellt: Grand Arctic Adventure, eine 78 Nächte dauernde Reise von New York nach Barcelona; Grand European Sojourn, eine 62 Nächte dauernde Reise von Stockholm in Schweden nach Athen in Griechenland; Circle South America, eine 67 Nächte dauernde Rundreise mit Start in Miami in Florida; und die Grand Asia-Pacific Journey, eine atemberaubende 59 Nächte dauernde Reise von Sydney in Australien nach Tokio in Japan.

Nähere Informationen zur Regent Voyage Collection 2023-2024 hier (red)