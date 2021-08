Lignano Sabbiadoro: Sportevents im Herbst 2021

Vom Bikerfest über den Aquaticrunner bis zum Frauenlauf „Corsa delle rose“ - der Herbst in Lignano wird eins mit Sicherheit: Sportlich.

Geistige Höchstleistungen

Den Anfang der sportlichen Highlights, die der Spätsommer und Herbst in Lignano zu bieten haben, macht am 5. September das Schach-Turnier Festival Internazionale degli Scacchi mit Teilnehmern aus aller Welt. Das dreitägige Turnier findet im Kursaal von Lignano Pineta statt und bietet drei parallele Wettkämpfe unterschiedlicher Niveaus.

Größte Motorradveranstaltung Italiens

Bereits zum 35. Mal verwandelt sich Lignano dann vom 16. bis 19. September 2021 in eine Bikerstadt, wenn Tausende von Motorrad-Fans zum jährlichen Bikerfest in den Badeort an der Oberen Adria kommen. Die größte Motorradveranstaltung in Italien, die spektakulärste in Europa und eine der Wichtigsten weltweit mit mehr als 50.000 jährlichen Besuchern bietet vier Tage lang ein dichtes Programm, bei dem sich alles um den Motorsport dreht. Auf dem über 480.000 m2 großen Veranstaltungsgelände warten 325 Aussteller auf die Eventbesucher.

Laufen im Wasser und zu Lande

Eine besondere Herausforderung für Sportler ist ohne Zweifel der Wettkampf Aquaticrunner, ein Swim-Run-Wettbewerb, bei dem zwischen Meer und Inseln geschwommen und gelaufen wird. Bereits um 06.50 Uhr startet am 12. September in Grado das Rennen, dessen Zielpunkt Lignano Sabbiadoro heißt. Die insgesamt 26 km lange Strecke ist teils schwimmend (4,75 km) und teils laufend (21,25km) zu bewältigen und führt über die fünf Inseln am Rande der Lagune, die Lignano von Grado trennt. Ein schwieriges und faszinierendes Rennen zugleich, aber einzigartig in seiner Art. 2014 fand die erste Ausgabe des Aquaticrunners statt, mittlerweile ist das Rennen Fixpunkt im Sportkalender vieler Athleten.

Frauenlauf "Corsa delle rose"

Den sportlichen Reigen beschließt am 26. September der Frauenlauf Corsa delle Rose. Teilnehmerinnen können zwischen einer Distanz von fünf und einer Distanz von neun Kilometern wählen, die je nach Möglichkeiten und körperlicher Fitness im Gehen oder Laufen bewältigt werden kann. Es handelt sich um einen nicht wettkampforientierten Bewerb, offen für alle Teilnehmer.

Weitere Informationen: www.lignanosabbiadoro.it (red)