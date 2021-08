ÖRV-Kongress findet von 07. bis 08. Oktober statt

"Wir haben uns für dieses Jahr für das Motto 'Mut, Zuversicht und Vertrauen' entschieden. MUT, weil es in Zeiten wie diesen notwendiger denn je ist, den kommenden Herausforderungen entschlossen entgegen zu treten. ZUVERSICHT, weil nicht jede (auch teils disruptive) Veränderung den Glauben an unser Geschäftsmodell und Entrepreneurship erschüttern darf. Und nicht zuletzt VERTRAUEN darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Leistungen und unser Know-How auch in Zukunft als wesentlich für die sogenannte schönste Zeit des Jahres erachten" heißt es in der Aussendung des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV) rund um Präsidentin Mag. Eva Buzzi und Generalsekretär Dr. Walter Säckl.

"Mut, Zuversicht und Vertrauen"

Zu diesem Thema wird Dr. Günter Ofner, CEO des Wiener Flughafens die Eröffnungsrede halten, ob es "für Pessimismus zu spät ist", erläutert am ersten Kongresstag wird ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer erläutern. Am Folgetag gibt unter anderem Tourismusministerin Elisabeth Köstinger "Impulse für und durch den Tourismus".

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Räume ist es uns möglich, entsprechende COVID-Sicherheitskonzepte einzuhalten. Wenn auch trotz Abstandsregelungen für alle genügend Platz zur Verfügung sein sollte, werden wir trotzdem die Anmeldungen nach dem Prinzip „first come, first serve“ behandeln. Für die Veranstaltung gilt die 3G Regel. Jeder Kongressteilnehmer hat zudem beim Kongresseintritt vor Ort die Möglichkeit, kostenlos einen Antigen Schnelltest durch das Corona Testzentrum Mariahilf durchführen zu lassen. Die Anmeldung ist bis 23. September 2021 möglich und erfolgt über unsere Homepage www.oerv.at.

Alle Details zum Programm und den hochkarätigen Rednern und Referenten entnehmen Sie bitte der beigelegten Kongresseinladung zum 60. ÖRV Kongress. (red)