Eurowings Discover feiert Erstflug nach Namibia

Ab sofort fliegt die neue Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group fünfmal pro Woche von Frankfurt nach Windhoek. Die Direktverbindung wird jeweils dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags mit Take-off um 21.50 Uhr angeboten, Rückflüge starten montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags um 18.45 Uhr Ortszeit. Ab Sommer 2022 wird die Ferienfluggesellschaft ihr Angebot auf tägliche Flüge mit drei wöchentlichen Anschlussflügen nach Victoria Falls, Simbabwe ausbauen.

Das Flugzeug verfügt über insgesamt 270 Sitzplätze, davon 22 in der Business Class (Lie-Flat-Sitze), analog der Lufthansa Business Class. Außerdem werden in den nächsten Monaten schrittweise alle Eurowings Discover Flugzeuge mit bis zu 31 Premium Economy Class Sitzen ausgestattet. Die Preise für den Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Windhoek beginnen bei 517 EUR in der Economy Class. In der Business Class beginnen die Tarife bei 2.190 EUR.

Neue Hoffnung für Tourismus-Restart

Die Ankunft von Eurowings Discover bringe neue Hoffnung, den Tourismus wiederzubeleben, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, sowie Geschäfte und Handel in diesen herausfordernden Zeiten der COVID-19-Pandemie wieder ankurbeln zu können. Matthias Lemcke, Acting Area Manager Europe des Namibia Tourism Board in Frankfurt, freut sich daher besonders über die neue Flugverbindung: „Mit der Eurowings Discover hat Namibia einen verlässlichen Partner, der per Non-Stopp Verbindung den wichtigen Markt Europa an Namibia anbindet, und der bereits heute den Ausbau dieser Route in 2022 angekündigt hat", so Lemcke. „Wir heißen die Eurowings Discover herzlich willkommen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Destinationsmarketing.“ (red)

Nähere Informationen unter: www.lufthansa.com / www.eurowings.com (red)