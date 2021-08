Mallorca: Kulturelles Angebot dieser Sommersaison

Die Insel bietet diesen Sommer wieder zahlreiche weltbekannte Festivals und kulturelle Veranstaltungen:

Pollença-Festival

In den letzten fast 60 Jahren, seitdem dieses Festival stattfindet, haben mehr als 800 Künstler ihre Musik in der Claustre de Sant Domingo de Pollença aufgeführt. Als kultureller Bezugspunkt und unverzichtbares Ereignis für alle Liebhaber erstklassiger Musik bietet die Stadt Pollença in den Sommernächten ein anspruchsvolles Programm klassischer Musik, das alle Besucher der Stadt begeistert. Auf Initiative des berühmten englischen Violinisten Philip Newman wurde es 1962 ins Leben gerufen. Seitdem sind Künstler wie Ainhoa Arteta, José Mercé und das London Philharmonic Orchestra in diesem ehemaligen Innenhof des Klosters Santo Domingo aufgetreten.

Sa Pobla Jazz Festival

Das 1995 ins Leben gerufene Jazzfestival bietet fünf Tage lang ein umfangreiches Programm mit Konzerten und ergänzenden Aktivitäten, bei denen sich Gastronomie und Musik in den Straßen von Sa Pobla begegnen. Mit Künstlern von internationalem und nationalem Renommee soll diese Tradition ein einzigartiges Erlebnis unter den kulturellen Veranstaltungen auf der mallorquinischen Insel bieten. Die zentrale Plaça Major ist die Hauptbühne der Stadt, auf der schon Musiker wie John Scofield, Pedro Iturralde und Max Sunyer aufgetreten sind.

Torrent de Pareis Konzert

Ein weiterer Klassiker im sommerlichen Veranstaltungskalender Mallorcas ist das Konzert des Torrent de Pareis. Diese Open-Air-Aufführung nutzt die Schönheit der Umgebung im Nordwesten der Sierra de Tramuntana und die Akustik des Ortes, um eines der spektakulärsten Konzerte der Sommersaison zu veranstalten. In dieser natürlichen Enklave, die 1964 von dem katalanischen Maler Josep Coll Bardolet zum ersten Mal veranstaltet wurde, haben Musikgenres wie Gospel, Jazz und klassische Musik ihre Bühne gefunden.

Sommerliche Serenaden auf Schloss Bellver

Das emblematische Schloss Bellver ist einer dieser privilegierten Orte, die in den lauen Sommernächten zu einer musikalischen und künstlerischen Bühne werden. Die "Sommerkonzerte in Bellver" finden in dieser gotischen Festung aus dem 14. Jahrhundert, 112 Meter über dem Meeresspiegel statt und bieten die perfekte Kombination: Kulturgenuss mit einem privilegierten Blick auf die Stadt.

Internationales Chopin-Festival

Die historische Kartause von Valldemossa ist Schauplatz des weltweit ersten Festivals, das zu Ehren des polnischen Komponisten Frédéric Chopin veranstaltet wird. Es war 1930, als der mallorquinische Komponist Joan Maria Thomàs dieses internationale Festival zu Ehren des virtuosen Klavierkünstlers ins Leben rief. Heute werden in Valldemossa die großen Werke Chopins von renommierten Pianisten und aufstrebenden Stars aufgeführt. Diese Konzerte werden von Kunstausstellungen und anderen Aktivitäten begleitet.

Marsch "del Güell a Lluc a peu"

Der Fußmarsch von Güell nach Lluc ist eine weitere Tradition der Insel während der Sommersaison. Diese Wanderung, die am ersten Samstag im August auf Mallorca stattfindet, beginnt an der Plaça Güell, wo sich früher die gleichnamige Bar befand, und endet am Kloster Lluc inmitten des Gebirgszugs Sierra de Tramuntana. Die 46 Kilometer, die diese beiden Punkte trennen, werden in der Nacht zurückgelegt. 1974 machte sich eine Gruppe von Freunden auf den Weg, um der Jungfrau für ein Mädchen zu danken, das bei einem Unfall unverletzt geblieben war. (red)