Atmosphere Hotels & Resorts präsentiert neues Spa-Konzept

Für ihr neues Spa-Konzept ELE | NA haben sich die Atmosphere Hotels & Resorts von der atemberaubenden Naturkulisse der Malediven inspirieren lassen, denn: ELE | NA steht für Elements of Nature und nimmt Bezug auf die Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser.

Von der Natur inspiriert

Zwischen azurblauem Himmel und türkisem Meer erleben Gäste von der Natur inspirierte Spa-Rituale, die lokale Traditionen mit altbewährten Heilmethoden aus aller Welt kombinieren, um ein einzigartiges Wellnesserlebnis zu schaffen. Das geschulte Team aus internationalen Therapeuten und Gesundheitsexperten legt besonderen Fokus auf ganzheitliche Anwendungen mit natürlichen Produkten. Diese stammen oft aus eigenem Anbau, und sollen den Körper nähren und verjüngen und dem Geist zu innerer Ruhe und Balance verhelfen.

Zwei Konzepte von ELE | NA

„Inspiriert von der Natur“ ist der Kern des Konzepts ELE | NA The Spa, das die Hotelgruppe seit 1. Juli in ihren Häusern OBLU By Atmosphere at Helengeli, OBLU SELECT at Sangeli und VARU By Atmosphere anbietet.

„Wellness für die fünf Sinne“ wiederum heißt das Credo der beiden Superluxus-Resorts der Gruppe OZEN LIFE MADHOO und OZEN RESERVE BOLIFUSHI. Dort können Gäste ab 1. September das Spa-Konzept ELE | NA Elements of Nature genießen.

Weitere Informationen zu Atmosphere Hotels & Resorts unter: www.atmospherehotelsandresorts.com