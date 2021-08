Wizz Air will Flotte bis 2030 verdreifachen

Wizz Air peile für 2030 eine Flotte von 500 Flugzeugen, bei einem aktuellen Stand von rund 140, an. Auch die Zahl der Piloten soll laut Aussendung um ein vielfaches erhöht werden. Dafür habe die Airline an der eigenen Flugakademie bereits 150 zusätzliche Flugzeugführer ausgebildet und wolle bis zum Jahresende weitere 300 Piloten einstellen, um die Wachstumspläne nach der Pandemie verwirklichen zu können. An den 43 Basen werde auch Kabinenpersonal für die zusätzlichen Flüge gesucht.

Im Geschäftsjahr 2020/21, das am 31. März endete, hatte sich das Passagieraufkommen wegen der Coronakrise im Vergleich zum Vorjahr um rund 75% auf 10 Mio. Reisende reduziert. Das Unternehmen machte einen Verlust von 576 Mio. Euro. In dem Geschäftsbericht sind verbindliche Bestellungen für 248 Airbus-Jets genannt. Noch in diesem Sommer wolle die Airline allerdings wieder 100% der vor Corona angebotenen Kapazität bedienen, wie die Gesellschaft mitteilte.

Die europäische Pilotenvereinigung ECA hat das Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt wegen schlechter Arbeitsbedingungen kritisiert. Während der Coronakrise habe Wizzair rund 1.000 Mitarbeiter gekündigt. (APA / red)