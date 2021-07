Mauritius: Wiedereröffnung des Constance Belle Mare Plage

Wiedereröffnung mit erweitertem Gastronomieangebot und neugestalteten Zimmern: Die Constance Hotels und Resorts nutzten die coronabedingte Pause, um einige Modernisierungen durchzuführen. Eines der größten Projekte war die Umgestaltung des Hauptrestaurants „La Citronelle“.

Koch-Show inklusive im Hauptrestaurant

Neben der Neugestaltung des Restaurants soll der ergänzte Live-Cooking-Bereich zusätzlich für kulinarische Erlebnisse im „La Citronelle“ sorgen. Außerdem runden eine Boulangerie-Patisserie, eine Bistro-Ecke und ein hochmoderner Buffetbereich das gastronomische Angebot des Fünf-Sterne-Hideaways ab.

„Unser Lifestyle-Restaurant „La Citronelle“ bietet hervorragendes Essen und exzellenten Service in einem stimmigen Ambiente. Wir wollten es vor allem kreativer und interaktiver gestalten und gleichzeitig auch das umfangreichste und hochwertigste Buffet auf der Insel anbieten“, so Gert Puchtler, General Manager des Resorts.

Wohlfühlatmosphäre mit maximalem Komfort

Die aufwendig neugestalteten Zimmer im Constance Belle Mare Plage sind ein weiteres Highlight: Insgesamt habe das Management rund 6,5 Mio. EUR für die Renovierung der 104 Prestige-Zimmer in die Hand genommen.

„Wir sind sicher, dass unsere hellen und geräumigen Prestige-Zimmer im neuen Look bei den Gästen sehr gut ankommen werden'', so Samuel Pellegrini, Resident Manager des Resorts. (red)