Hurtigruten: Angebote für Postschiffreisen 2021

Nachdem alle sieben Hurtigruten Postschiffe wieder im Einsatz sind und die norwegischen Reiserestriktionen weiter gelockert wurden, können Reisende aus Österreich und Deutschland noch in diesem Sommer die norwegische Mitternachtssonne in den Fjorden genießen, oder im Winter auf Nordlicht-Jagd gehen - denn Hurtigruten bietet ihnen ab sofort besonders attraktive Angebote für die klassischen Postschiffreisen 2021. Die Reederei schaltet dabei regelmäßig neue Angebote für die 12-tägige Reise von Bergen über Kirkenes und zurück frei.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die norwegischen Reisebedingungen für unsere deutschsprachigen Gäste so positiv entwickeln. Mit unseren Schnellbucher-Angeboten können Reisende sich noch in diesem Jahr auf eine einzigartige Reise in den hohen Norden mit Hurtigruten begeben“, so Heiko Jensen, VP Sales Europe Hurtigruten.