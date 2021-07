Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 27/28

Unabhängigkeitstag in Argentinien

Am heutigen Freitag wird in Argentinien der Unabhängigkeitstag begangen. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch Demonstrationen sind möglich. Die Proteste können unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Unabhängigkeitstag im Südsudan

Im Südsudan wird heute ebenfalls der nationale Unabhängigkeitstag begangen. Auch hier erhöhen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen, gewaltsame Demonstrationen sind nicht auszuschließen.

Bulgarien vor Parlamentswahlen

Am Sonntag, den 11.07., wählen die Bürgerinnen und Bürger in Bulgarien ein neues Parlament. Besonders am Wahltag ist von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auszugehen, bereits im Vorfeld und nach Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen zu erwarten.

Moldawien wählt neues Parlament

Auch in Moldawien finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Am Tag der Wahl ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, gewaltsame Zwischenfälle und Demonstrationen sind nicht auszuschließen.

Slowenien mit Referendum über Wassergesetz

In Slowenien wird am Sonntag ein Referendum über ein neues Wassergesetz abgehalten. Hierbei geht es insbesondere um die Bebauung von Seen. In dem Zusammenhang ist mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen, auch gewaltsame Demonstrationen sind hinsichtlich des brisanten Themas nicht auszuschließen.

Jahrestag zu Massaker von Srebrenica

Nicht zuletzt wird am Sonntag in Bosnien-Herzegowina dem Jahrestag des Massakers von Srebrenica gedacht. Auch Jahre nach dem Völkermord erhitzt das Thema in der Region die Gemüter - Demonstrationen und lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Nordirland vor protestantischen Wahlen

Anlässlich des Jahrestags des Sieges in der Schlacht am Boyne rechnen lokale Behörden in Nordirland am Montag, den 12.07., mit Paraden protestantischer Gruppen. Diese können zu Spannungen innerhalb der Bevölkerung führen – gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

