Regent Seven Seas präsentiert Weltreise 2024

Die fast fünf Monate dauernde Reise Navigate the World, auf der 34.500 Seemeilen zurückgelegt werden, beginnt am 6. Jänner 2024 an Bord der Seven Seas Mariner von Miami, Florida, aus. Innerhalb von 132 Nächten steuert das Schiff 66 Häfen in 31 Ländern auf vier Kontinenten an und bietet ein unvergleichliches Erlebnis an den Zielhäfen – mit 442 kostenlosen Landausflügen und zwölf Übernachtungen in den Häfen sowie beim Durchqueren des Panamakanals und des Suezkanals.

Weitere Details zur World Cruise 2024

Die Kreuzfahrt bietet außerdem Zugang zu 61 UNESCO-Weltkulturerbestätten – die höchste Anzahl an Welterbestätten, die die Reederei jemals auf einer Weltreise angesteuert hat. Die Gondwana-Regenwälder Australiens, die Kirchen und Klöster von Goa sowie die Medici-Villen und -Gärten der Toskana sind nur einige der berühmten Orte, die erkundet werden können.

Anspruchsvolle Reisende kommen zudem in den Genuss exklusiver Erlebnisse an Land an drei Destinationen – Wellington in Neuseeland, Mumbai in Indien und Málaga in Spanien. Außerdem erwartet sie eine Gala vor Beginn der Kreuzfahrt in einem Luxushotel in Miami.

Gegen Aufpreis gibt es zusätzlich 18 optionale Landprogramme, von denen elf völlig neu sind. Bei den mehrtägigen Landprogrammen können Gäste den Ayers Rock in Australien entdecken, sich in Indiens ewiges Meisterwerk, das Taj Mahal, verlieben und die einzigartige Schönheit der Großen Pyramiden von Gizeh erleben – alles auf einer Kreuzfahrt.

Alle Details zur Reise unter: RSSC.com/2024-World-Cruise (red)