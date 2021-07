Berlin: Bereit wenn Du es bist!

Trotz erheblicher Rückgänge im vergangenen Jahr blieben 2020 Städteziele mit 5,2 Millionen Reisen das mit Abstand führende Segment im Deutschland-Incoming aus Europa, gefolgt von 1,6 Millionen Rundreisen. Nach Berlin reisten 2020 aufgrund der Pandemie nur ein Drittel an Besuchern, das Niveau von 2019 mit 34,3 Mio. Nächtigungen und einem Umsatzvolumen von 92 Mrd. EUR soll bis 2023 wieder erreicht werden. Österreichische Besucher fallen hierbei unter die Top 5, im Rahmen der Pressekonferenz im Palais Hansen Kempinski, gab das Tourismusamt Berlin Tourismus & Kongress GmbH, die Argumente für den nächsten Städtetrip in Deutschlands Hauptstadt zum Besten.

Vorhang auf für Berlin's Kulturprogramm

Alle Hotels, Kulturstätten, Clubs oder Märkte haben wieder geöffnet, dem Sommertrip nach Berlin steht also nichts mehr im Weg. "Berlin gilt nicht aufgrund einer einzigen Veranstaltung als besuchenswert, es ist die gesamte Atmosphäre, die den Kern der Stadt auszeichnet und der ist trotz Pandemie noch der gleiche", weiß visitBerlin-Chef Burkhard Kieker, ob der Einzigkeit der Berliner Kulturszene. Wir nennen nur einige Highlights:

Humboldt Forum: Nach mehr als 7 Jahren wird dieses, auf den Grundmauern eines Klosters, initiierte Bauprojekt als Deutschlands Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung auf einer Ausstellungsfläche von ca. 30.000m² gehandelt. Die Plattform bietet Besuchern Dialog und Gedankenaustausch, Kunst und Kultur zum Anfassen und wird in Kombination mit einem Fine Dining-Konzept oder Berliner Kaffeehauskultur für viel Aufmerksamkeit sorgen. Nach der Eröffnung am 20. Juli wird im Rahmen des vielseitigen Programms u.a. die Dauerausstellung "Berlin Global" gezeigt, die die Wechselbeziehungen zwischen Berlin und der Welt beleuchtet. Alle weiteren kulturellen Sights, wie Staatsoper, Palais Populaire, James-Simon-Galerie, Bode-Museum, Pergamon-Museum oder Futurium sind unmittelbarer Gehweite. Mehr Infos finden Sie HIER

Neue Nationalgalerie: Als architektonische Ergänzung zum modernen Stadtzentrum rund um den Potsdamer Platz präsentiert dieses renommierte Museum des weltberühmten Architekten Mies van der Rohe bedeutende Exemplare der Bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts vom Kubismus über den Surrealismus bis zur amerikanischen Farbfeldmalerei.

Highspeed Sightseeing: Ähnlich wie in Wien bringt die neue U-Bahnlinie 5 neuen Mehrwert, denn sie verbindet zahlreiche kulturelle Attraktionen Berlins zwischen dem Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Mit drei neuen U-Bahnhöfen – Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden – bringt die " Ähnlich wie in Wien bringt die neue U-Bahnlinie 5 neuen Mehrwert, denn sie verbindet zahlreiche kulturelle Attraktionen Berlins zwischen dem Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Mit drei neuen U-Bahnhöfen – Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden – bringt die " Culture Line " den Gast von einem Höhepunkt zum nächsten.

Open-Air Programm: Passend zur warmen Jahreszeit können sich Berlin-Besucher auf ein vielfältiges Eventprogramm, wie der Neuauflage des Karnevals der Kulturen am 15. August, die Attraktionen des Festival of Lights vom 3. bis 12. September oder der Berlin Marathon vom 25. bis 26. September freuen.

Endlich wieder Berlin

Die ursprünglich aufgrund der Covid-19-Situation entstandene App "Going Local Berlin" zeigt nun auch im Interesse aller Berlin-Besucher die besten Geheimtipps und "out of sight"-Infos tagesaktuell. Unterwegs in den Kiezen ist Berlin nicht gleich Berlin: Die zwölf Berliner Bezirke entsprechen jeweils einer Großstadt. Zwölf Mal ein anderes Gesicht, andere Geschichten, neue Ecken und ein unbekannter Blick auf die Stadt – und trotzdem unverwechselbar Berlin. Redaktionstipp: Unweit des großstädtischen Trubels findet man zwischen Treptower Park und Forst Plänterwald die Insel der Jugend. Über die Abteibrücke, die als älteste Stahlverbundsbrücke Deutschlands der einzige Zugang zur Insel ist, erreicht man den perfekten Ort für ein Picknick direkt an der Spree.

Diese Kundenbedürfnisse greift die DZT mit ihrer crossmedialen Inspirationskampagne German.Local.Culture. auf und beleuchtet spannende Facetten der deutschen Städte wie Brauchtum, Handwerk und Manufakturen, Kulinarik, Kultur und Architektur, aber auch die Landschaft und Natur vor den Toren der urbanen Zentren. Vier Themenfelder „Flair“, „Craft“, „Taste“ und „Green“ transportieren die wichtigsten Motivationen der Reisenden und bilden das Herzstück der Kampagne - mehr dazu lesen Sie auch in der Sommerausgabe unseres Qualitätsreisemagazin reisetipps. Wer Berlin nicht gleich auf seine Reiseliste setzt, schaut am besten in dieses Video für erste gewinnende Eindrücke rein. (red)