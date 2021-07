Mallorca: Bewährte Sicherheitsstrategie

Die Verantwortlichen der Tourismusindustrie von Mallorca haben konkrete technologische Lösungen und Protokolle für einen sicheren Aufenthalt in touristischen Einrichtungen, an Stränden, bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, in touristischen Orten oder am Flughafen selbst umgesetzt. Die Gesundheitsinfrastruktur der Insel hat sich bewährt und ein Netzwerk von öffentlichen und privaten Krankenhäusern ist trotz der Pandemie nie an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Technologische Instrumente

Es sind zwei neue, interaktive technologische Instrumente eingeführt worden, die die Sicherheit am Zielort erhöhen und den Aufenthalt auf der Insel sicherer gestalten. Zum einen informiert die App Playas de Mallorca über alle Strände mit Rettungsdienst und stellt Informationen zur Verfügung, die von der zuständigen Generaldirektion für Notfälle gesammelt wurden. Die Anwendung enthält detaillierte Informationen über die Badekapazität und die Bedingungen und ist in vier Sprachen verfügbar: Katalanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. Außerdem verfügt Mallorca über die Website www.mallorcaturismoseguro.com. Wer nach Mallorca reisen will, kann hier sein Vertrauen in das Reiseziel festigen. Die Website beschreibt alle Orte, die Teil eines Besuches auf Mallorca sein können. Diese interaktiven Tools verkörpern ein erstklassiges Sicherheitskonzept, das auf alle Informationen und Aspekte im Zusammenhang mit einem Aufenthalt auf Mallorca eingeht. Dieses Tool ist äußerst benutzerfreundlich, intuitiv und dynamisch, und wird durch Bilder sowie audiovisuelles Material bereichert. Es werden englische, deutsche, spanische und katalanische Versionen angeboten. Darüber hinaus wird der Besucher über das einfache WhatsApp-System persönlich betreut.

Durchimpfung

Das bisherige Impfgeschehen hat auf der Insel für sehr hohe Impfquoten gesorgt. Bereits ab dieser Woche kann die Impfung ab dem Alter von 16 Jahren beantragt werden. Mallorca ist einer der ersten Orte in Spanien, an dem ein universelles Impfsystem im Gange ist, nachdem die gefährdetsten Bevölkerungsgruppen schon geimpft wurden. (red)