Tunesien: Einreise nur mit PCR-Test

Angepasst an die aktuelle Covid-19 Situation in Tunesien, gelten ab 1. Juli 2021 neue Einreisebestimmungen. Alle Passagiere – auch vollständig Geimpfte oder Genesene – müssen einen max. 72 Stunden alten negativen PCR-Test am Abflughafen und bei der Einreise in Tunesien vorweisen, davon ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren.

Übergangsregelung für Geimpfte und Genesene

Als Folge der neuen Einreisebestimmungen ab 1. Juli 2021 wurde für Pauschalreisende und Gruppenreisen auf Linien,- und Charterflügen eine Ausnahmeregelung bis 9. Juli 2021 beschlossen: Geimpfte und Genesene Personen müssen bis zu diesem Datum keinen PCR-Test präsentieren. Diese Frist soll Reiseveranstaltern und Reisebüros die organisatorischen Abläufe erleichtern.

Ab Einreise 10.07.2021 gelten auch für gelten auch für vollständig Geimpfte und Genesene Personen die neuen Maßnahmen, ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. (red)