Kongresstourismus: Einladung zum Restart-Event

Nach der Convention4u online Edition des Austrian Convention Bureaus (ACB), Dachverband der österreichischen Tagungsbranche, im Vorjahr, wird 2021 wieder gemeinsam vor Ort mit Kolleginnen und Kollegen Wissen generiert und geteilt.

„Gemeinsam soll an Zukunftsstrategien für unsere Branche gearbeitet und Beziehungen innerhalb der heimischen Tagungsindustrie gestärkt werden. Dabei steht auch die Förderung der Resilienzfähigkeit der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter*innen im Fokus“, so ACB Präsident Gerhard Stübe.

Den Kongressstandort Österreich stärken

Gemeinsam mit den Expert*innen der Branche soll an relevanten Fragen für die österreichische Tagungswirtschaft gearbeitet werden. Im Vordergrund steht dabei, welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen es in den Unternehmen braucht, um Meeting Professionals für nachhaltige Veranstaltungen fit zu machen. Zudem wartet das Programm mit Expert*innen aus der Wissenschaft, Innovations- und Netzwerkforschung, Improvisationstheater und Marketing auf.

Einen besonders spannenden Einstieg in die beiden Kongresstage lassen Univ.-Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel, Professorin für Bildungspsychologie und Evaluation an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien, sowie der Genetiker und Bestellsellerautor Univ. Prof. Dr. Markus Hengstschläger, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien, erwarten.

„Die Convention4u in Niederösterreich als Neustart in der Kongress- und Veranstaltungsbranche soll mit vielen Kollegen und Kolleginnen aus ganz Österreich intensiv erlebbar werden. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm garantiert eine unvergessliche Convention4u 2021“, so Edith Mader, Convention Bureau Niederösterreich.

Partner des hybriden Events

Damit die Jahrestagung auch als hybrides Format reibungslos über die Bühne geht und um den Teilnehmer*innen ein qualitativ hochwertiges Livestreaming sowie on demand-Inhalte zur Verfügung zu stellen, hat sich das ACB in diesem Jahr zahlreiche technische Partner, wie beispielsweise das Team der BERNHARD AV GmbH mit ins Boot geholt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: c4u2021.acb.at