Sommeredition von "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien"

Am 1. Juli 2021 startet die Sommerausgabe der Initiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ mit 40 teilnehmenden Hotels. Mit acht in ganz Österreich versteckten goldenen "Freecards" gibt es einen Luxusaufenthalt in der Bundeshauptstadt zu gewinnen.

Weit über 7.000 Buchungen hat die „Frühling in Wien“-Edition von „Erlebe Deine Hauptstadt“ nach den Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen verzeichnet. Um noch mehr Österreichern die Möglichkeit zu geben, die Bundeshauptstadt zu entdecken und damit zeitgleich auch positive Impulse für Kultur, Gastronomie und Handel zu setzen, startet die Initiative jetzt gleich die nächste Edition: „Erlebe Wien im Sommer“.

Erlebe Wien im Sommer

Beachvolleyball EM 2021, Filmfestival am Rathausplatz, die Neugestaltung der Trendmeile Donaukanal und nicht zuletzt die „Once in a Lifetime“-Erlebnisse der Initiative machen den Sommer 2021 in Wien besonders reizvoll. Das sollen auch möglichst viele einheimische Wienbesucher heuer genießen können.

Für den Zeitraum von 1. Juli bis 12. September 2021 stehen Kontingente in den 40 teilnehmenden Hotels, darunter Luxusherbergen wie Park Hyatt Vienna, Sacher Wien, Ritz Carlton, Imperial, Bristol, oder Palais Hansen Kempinski, zur Verfügung. Sie können ab sofort auf erlebe-deine-hauptstadt.wien gebucht werden. Bereits ab 110 EUR nächtigen in Österreich lebende Menschen für zwei Nächte in den 40 Hotels und genießen dabei meistens noch Frühstück und andere Zusatzleistungen.

Zusätzlich warten auch wieder besondere Erlebnisse auf die Gäste, die ausschließlich im Rahmen der engagierten Inlandstourismusinitiative gebucht werden können. Darunter eine kulinarisch einzigartige Rundfahrt mit dem „Genuss-Fiaker“ oder eine exklusive Führung durch den Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber.

Außerdem erwartet alle Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt“ zusätzlich zu einem prall gefüllten Willkommens-Paket die „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card.

Acht goldene Tickets

Aktuell werben auch 100.000 rot-weiße Freecards vom Below-the-Line-Spezialisten Werbehelden in ganz Österreich für das exklusive Wienwochenende. Mit dem Spruch „Scheiß auf Wien. Oder heiß auf Wien?“ laden sie mit Augenzwinkern zur Buchung ein und sollen vor allem jüngere Wienbesucher ansprechen. In jedem Bundesland versteckt sich eine goldene Postkarte, mit der es das Wienwochenende von „Erlebe Deine Hauptstadt“ zu gewinnen gibt.

Nähere Informationen unter: erlebe-deine-hauptstadt.wien