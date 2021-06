Qatar Airways: neue Business Class Suite

Das hochmoderne Fluggerät, das von Doha nach Athen, Barcelona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur, Madrid und Mailand zum Einsatz kommt, verfügt über eine Gesamtpassagierkapazität von 311 Sitzen, davon 30 Business Class-Suiten und 281 Sitze in der Economy Class. Die neue Adient Ascent Business Class Suite im modernen Design ist geräumig und funktional und erlaubt Passagieren auch Privatsphäre an Bord. „Wir freuen uns, die mit Spannung erwartete Business Class Suite auf dem neuesten Großraumflugzeug von Qatar Airways, der Boeing 787-9, einzuführen. Mit der neuen Suite setzen wir einen weiteren Industriestandard mit einem einzigartigen privaten Erlebnis für unsere Premium-Passagiere“, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Fischgräten als Vorbild

Angeordnet im Fischgrätenmuster in einer 1-2-1-Konfiguration, bietet jede Suite mit einer Schiebetür direkten Zugang zum Gang, um ein Höchstmaß an Privatsphäre zu gewährleisten. Der komfortable Sitz lässt sich schnell und einfach in ein 79-Zoll-Bett verwandeln. Das persönliche Mobilgerät kann während des Fluges sicher in einer speziellen Telefonhalterung, die mit einer drahtlosen Ladetechnologie ausgestattet und sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel ist, aufbewahrt werden. Die Economy Class verfügt über von Recaro produzierte Sitze mit einem 13-Zoll Panasonic IFE-Touchscreen und mit einer Halterung für persönliche elektronische Geräte. Eine drehbare Armlehne, die komplett in der Rückenlehne verstaut werden kann, sorgt für mehr Komfort und Platz. Die Boeing 787-9 mit ihrer hohen Treibstoffeffizienz ist das neueste Mitglied der Flotte von Qatar Airways. Diese Investition sieht die Fluggesellschaft als wesentlichen Schritt im Engagement für Nachhaltigkeit und für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050. (red.)