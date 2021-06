Neues Design für das Hotel Am Konzerthaus Wien

Nur wenige Meter trennen das Entree des Künstlereingangs des Wiener Konzerthauses von dem des Hotels – so komme es auch nicht selten vor, dass man internationale Musikerinnen und Musiker oder sogar ganze Ensembles an der Hotelbar antrifft. Genau das mache das 1983 errichtete Hotel Am Konzerthaus, Teil der MGallery Hotel Collection von Accor, seit jeher aus. Diese besondere Atmosphäre sei nun mit dem neuen Design-Konzept „Back stage. On stage“ besser erlebbar gemacht worden, so Accor in einer Presseaussendung.

208 Zimmer im Backstage- und Bühnen-Stil

Vom dunklen Backstage-Bereich hinein ins Rampenlicht, direkt auf die Bühne. Nach der Renovierung des Erdgeschoßes inklusive des Restaurants 2018 sind nun auch die Zimmer des Hotels im neuen Design-Konzept zu entdecken. Klassische Elemente wie Tafelparkettboden, Messing, Marmor, Samt und Spiegeldecken wurden mit Lichtinstallationen und weiteren Komponenten aus der Welt des Theaters kombiniert. Boris Braun, General Manager des Hotel Am Konzerthaus freut sich über die gelungene Umsetzung des neuen Konzeptes: „Mit dem neuen Design können unsere Gäste auch nach langen Konzertabenden noch in die Welt der Musik eintauchen und diese live erleben. Egal ob bei einem Glas Wein an der Bar, einem außergewöhnlichen Menü im Restaurant Apron oder beim Relaxen im Zimmer.“

Ab Juli können Gäste auch im neu renovierten Fitnessraum in moderner Atmosphäre verschiedenste sportliche Aktivitäten ausüben.

Sterne-Restaurant APRON lädt zum Designer-Menü

Das für seine Küche mehrfach ausgezeichnete APRON im Hotel Am Konzerthaus Vienna ist ein Treffpunkt für Gourmets und LiebhaberInnen der anspruchsvollen Restaurantkultur. Küchenchef und Starkoch Stefan Speiser kombiniert regionale und nachhaltige Zutaten mit globalen Food-Trends und ungewöhnlichen Zubereitungsmethoden. Dass das Restaurant auch optisch nicht hinterherhinkt, beweist der Austrian Interior Design Award in der Kategorie „Innenarchitektur. Gastronomie, Hotellerie“, mit dem das APRON 2019 ausgezeichnet wurde.

BWM Architekt und Verantwortlicher für das Design-Konzept Erich Bernard über die Herausforderungen während des Umbaus: „Unser Ziel war es, ein Restaurant zu erschaffen, das ein persönliches Erscheinungsbild hat, unabhängig vom Hotelbetrieb funktioniert sowie erlebt wird und für Hausgäste wie Einheimische attraktiv ist. Die Gestaltung der Räume knüpft an Elemente an, die in typischen Wiener Häusern, aber auch in den nahegelegenen Theatern zu finden sind – ohne bestehende Institutionen zu kopieren, sondern die einzelnen Elemente zu verbinden." Das Restaurant APRON hat für Hotel- und lokale Gäste von Dienstag bis Samstag ab 17:30 Uhr geöffnet.

as Restaurant APRON hat für Hotel- und lokale Gäste von Dienstag bis Samstag ab 17:30 Uhr geöffnet. (red)