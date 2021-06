Seven Seas Grandeur heißt das neue Schiff von Regent

Das sechste Mitglied der Regent-Flotte verkörpere das 30-jährige Erbe der Perfektionierung von Luxusreisen und soll im vierten Quartal 2023 ausgeliefert werden, so die Reederei in einer Presseaussendung. Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises, enthüllte den Namen in einem Video, in dem auch das neu gestaltete Design des Compass Rose, dem Signature-Restaurant der Kreuzfahrtlinie, vorgestellt wurde. „Die Seven Seas Grandeur ist die Krönung eines 30-jährigen Erbes der Perfektion und stellt die neueste Entwicklung in der Luxuskreuzfahrt dar. Ihr raffinierter Stil, ihre unvergleichliche Eleganz und ihre atemberaubende Schönheit werden alle Erwartungen unserer anspruchsvollen Gäste übertreffen", so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises. „Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir bis Ende 2023 ein sechstes Mitglied in der wohl luxuriösesten Flotte der Welt willkommen heißen dürfen. Es spiegelt die wachsende Nachfrage nach Luxuskreuzfahrten wider, die die Marke Regent dank unserer perfekt dimensionierten Schiffe mit unvergleichlichem Platzangebot auf See, bedient."

Viel Raum an Bord

Die Seven Seas Grandeur wird nur 750 Gäste an Bord willkommen heißen und eine Bruttoraumzahl von 55.254 haben. Damit bietet sie eine der höchsten Raum- und Personal zu Gäste-Verhältnisse in der Branche. Sie ist ein Schwesterschiff der Seven Seas Explorer® – dem wohl luxuriösesten Schiff, das jemals gebaut wurde – und der Seven Seas Splendor®, dem Schiff, das den Luxus perfektioniert. Weitere Details zu den Suiten, Restaurants, Annehmlichkeiten und Erlebnissen an Bord der Seven Seas Grandeur werden auf RSSC.com/Seven-Seas-Grandeur bis zu ihrem Debüt im Jahr 2023 bekannt gegeben. Die erste Saison der Seven Seas Grandeur wird am 22. September 2021 bekannt gegeben und am selben Tag für Reservierungen freigegeben.

Compass Rose –Dinner-Erlebnis neu konzipiert

Die Seven Seas Grandeur wurde vom mehrfach preisgekrönten Studio DADO entworfen und bietet eine neue Dimension des Luxusreisens, die mit dem Spezialitätenrestaurant Compass Rose beginnt. Das aufwendig gestaltete Restaurant bietet eine große und serviert verlockende Mischungen aus neuen und bekannten Speisen. Die Gäste können ihr ganz persönliches Menü aus ihren Lieblings-Beilagen, -soßen, -pasta und Hauptgerichten wie Black Angus Filet Mignon, neuseeländischen Lammkoteletts, Hummerschwanz aus Maine und Königsmuscheln zusammenstellen. Das Restaurant bietet außerdem täglich wechselnde Spezialitäten sowie eine umfangreiche vegane und vegetarische Speisekarte.