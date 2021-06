Seabourn: Aktualisierte Pläne für Neustart

Folgende Termine und Routen stehen nun für die gesamte Seabourn-Flotte fest:

Seabourn Ovation: 3. Juli, ab/bis Athen, zu den die griechischen Inseln

Seabourn Odyssey: 18. Juli, ab Bridgetown, Barbados, durch die südliche Karibik

Seabourn Quest: 7. November, ab Miami, nach Südamerika und in die Antarktis

Seabourn Sojourn: 11. Jänner 2022, ab Los Angeles, Start der großen Weltreise

Seabourn Encore: 17. April 2022, ab Athen, Start der Mittelmeersaison

Josh Leibowitz, Präsident von Seabourn: „Unsere Gäste sind mehr als bereit, endlich wieder zu reisen. Wir bewerten deshalb kontinuierlich die globale Gesamtsituation, damit wir gut begründete Entscheidungen über den Einsatz unserer Schiffe treffen können.“

Seabourn Ovation übernimmt Routen

Da der Reiseverkehr in Asien, Arabien oder Australien weiterhin eingeschränkt ist, werden die Abfahrten der Seabourn Encore und der Seabourn Ovation zwischen dem 1. September 2021 und dem 26. April 2022 in diesen Regionen storniert. Dafür wird die Seabourn Ovation nach der Sommersaison auf den griechischen Inseln nun eine Auswahl von Abfahrten übernehmen, die ursprünglich für die Seabourn Sojourn geplant waren. In den ersten Monaten des Jahres 2022 stehen bei der Seabourn Ovation nun zwölf neue Abfahrten in der Karibik/Panamakanal und Europa auf dem Programm, bevor sie ihren ursprünglich geplanten Kreuzfahrt-Plan im westlichen Mittelmeer wieder aufnimmt. Die neuen Seabourn Ovation-Abfahrten sind ab 8. Juli 2021 buchbar – und es wird das erste Mal sein, dass die Seabourn Ovation auch die Vereinigten Staaten anläuft.

Future Cruise Credits oder Rückerstattung

Gäste und Agenturen, die von Umbuchungen betroffenen sind, werden rechtzeitig direkt über alternative Abfahrtsdaten, Möglichkeiten für Future Cruise Credits oder volle Rückerstattungen informiert. Seabourn bittet darum, zunächst die Online-Ressourcen auf der Website zu nutzen, da es in den Reservierungszentralen zu einem hohen Anrufaufkommen und möglicherweise langen Wartezeiten kommen kann.

Vollständig geimpft

Beim Antritt der Kreuzfahrt muss eine vollständige COVID-19 Impfung nachgewiesen werden. „Vollständig geimpft" bedeutet, dass mindestens 14 Tage vor Reisebeginn die letzte Dosis eines der derzeit zugelassenen Impfstoffe verabreicht wurde. Gebuchte Gäste erhalten vor der Abreise die entsprechenden Formulare, die beim Check-In vorgelegt werden müssen. Seabourn arbeitet daran, dass auch Teammitglieder für diese Reisen vollständig geimpft sein werden. Die spezifischen Impfanforderungen werden jeweils in Abstimmung mit den jeweiligen Destinationen festgelegt. (red)